Ballottaggi, appello al voto del segretario provinciale Pd Davide Fava

FINALE EMILIA – Il segretario provinciale Pd, Davide Fava, auspica che i cittadini di Pavullo e Finale Emilia si rechino numerosi alle urne per scegliere il futuro sindaco. Ecco la nota:

“Domenica e lunedì i cittadini di Pavullo e di Finale Emilia sceglieranno chi guiderà la loro comunità per i prossimi cinque anni. Andare a votare è diritto inalienabile di ogni cittadino ma è anche un dovere per chi intenda, responsabilmente, contribuire al futuro della propria comunità. I sindaci che saranno eletti rappresenteranno, indipendentemente dal colore politico, il primo riferimento dentro le istituzioni nella la loro comunità. Questo vale nella normalità ma è ancora più evidente quando ci si trova davanti a delle difficoltà, collettive o anche individuali. Il Partito Democratico sostiene a Finale Emilia e Massa Finalese il candidato Marco Poletti, che sarà capace, se eletto, di rimettere in moto l’amministrazione e rappresentare il rinnovamento che quella comunità merita. Per quanto riguarda Pavullo, per il centro-sinistra si apre invece una fase di ricostruzione e rinnovamento pieno di sfide e opportunità da cogliere. Anche alla comunità pavullese auguro di essere in grado di scegliere con coraggio per il cambiamento”. Queste le parole del segretario provinciale Pd Davide Fava alla vigilia dei ballottaggi di Pavullo e Finale Emilia.