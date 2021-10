Calcio a 5: secondo successo consecutivo per la Pro Patria San Felice. Riposa Modena Cavezzo Futsal

Ancora un successo, il secondo in due partite di campionato, per la Pro Patria San Felice, nel Girone B di Serie B di calcio a 5, contro il Lavagna. La gara, in cui il punteggio non è mai stato in discussione (7-1) il risultato finale, è stata decisa dalle reti di Revert nel primo tempo e dalle doppiette di Gaglio ed El Madi (un gol su rigore) e dalle reti di Drago e Torrelli nella ripresa. Per il Lavagna, in rete Cilia. La Pro Patria San Felice si conferma, dunque, in testa alla classifica, a punteggio pieno, insieme a Futsal Cesena, Russi, Fossolo 76 Calcio e Olimpia Regium. Turno di riposo, invece, nel Girone B di Serie A2 per Modena Cavezzo Futsal, dopo il successo all’esordio contro Buldog Lucrezia (2-1).

Serie B, Girone B, risultati giornata 2:

Dozzese – Athletic C5 5-4

Fossolo 76 Calcio -Dolomiti Energia Rovereto 3-2

Pro Patria San Felice – Lavagna C5 7-1

Russi – Sant’Agata Futsal 4-0

Futsal Cesena – Aposa Bologna 4-1

Olimpia Regium – Futsal Sassuolo 5-0

Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 6

Pro Patria San Felice 6

Russi 6

Fossolo 76 Calcio 6

Olimpia Regium 6

Dozzese 4

SantìAgata Futsal 1

Athletic C5 0

Aposa Bologna 0

Dolomiti Energia Rovereto 0

Lavagna C5 0

Futsal Sassuolo 0

Serie A2, Girone B, risultati giornata 2:

CS Gisiniti Pistoia – Fenice Venezia Mestre 6-2

Buldog Lucrezia – Città di Massa C5 2-5

C.U.S. Ancona – Futsal Villorba 5-4

Campello Motors CDM – Sampdoria Futsal 7-3

Lenzi Automobili Prato – VIS Gubbio 4-4

Sporting Altamarca Futsal – Porto San Giorgio C5 3-4

Riposa: Modena Cavezzo Futsal

Serie A2, Girone B, classifica:

Campello Motors CDM 6

Città di Massa C5 6

CS Gisinti Pistoia 6

Porto San Giorgio C5 4

Modena Cavezzo Futsal 3*

Fenice Venezia Mestre 3

C.U.S. Ancona 3

Lenzi Automobili Prato 2

VIS Gubbio 1*

Sporting Altamarca Futsal 0

Buldog Lucrezia 0

Futsal Villorba 0

Sampdoria Futsal 0

*una partita in meno

