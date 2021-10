Calcio, Eccellenza: San Felice alla ricerca dei primi punti contro il Medicina Fossatone

Torna in campo nel weekend, con la grande novità di un anticipo al sabato pomeriggio, alle ore 15.30, il Girone B di Eccellenza per la quinta giornata di campionato. Tutte le altre gare restano confermate alle 15.30 di domenica pomeriggio: il San Felice, ancora a quota 0 punti in classifica anche per le difficoltà dovute al focolaio di Coronavirus che nelle scorse settimane si è registrato nel gruppo-squadra e ha messo ko diversi giocatori, ospiterà il Medicina Fossatone, che ha conquistato 4 punti nelle ultime due gare, dopo una partenza a rilento. Partita non facile, dunque, per il San Felice, che proverà, però, a sbloccarsi dopo l’ultima sconfitta sul campo della Vadese Sole Luna.

Eccellenza, Girone B, calendario giornata 5:

Sabato 9 ottobre, ore 15.30:

Granamica – S. Agostino

Domenica 10 ottobre, ore 15.30:

Castelvetro Calcio – Castenaso Calcio

Copparese – Anzolavino Calcio

Corticella – Masi Torello Voghiera

San Felice – Medicina Fossatone

Vignolese 1907 – Vadese Sole Luna

Virtus Castelfranco – Argentana

Eccellenza, Girone B, classifica:

Corticella 10

Vadese Sole Luna 10

Masi Torello Voghiera 9

Castenaso Calcio 7

S. Agostino 7

Virtus Castelfranco 7

Castelvetro 7

Anzolavino Calcio 5

Medicina Fossatone 4

Granamica 4

Vignolese 1907 4

Copparese 1 *

San Felice 0 *

Argentana -1

*una partita in meno

