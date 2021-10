Calcio, Promozione: sorpasso e controsorpasso in vetta tra Cavezzo e La Pieve Nonantola, ok la Quarantolese

Sorpasso e controsorpasso in vetta alla classifica del Girone C di Promozione nel settimo turno di campionato. Nell’anticipo del sabato pomeriggio, infatti, Il Cavezzo supera senza fatica, in casa, la Solierese, col punteggio di 5-0, e si porta momentaneamente in vetta a quota 13 punti. A decidere la gara, la doppietta di Balugani nella prima frazione di gioco e le reti di El Madi, Guidetti e Gualdi nella ripresa. Nel pomeriggio di domenica, però, arriva la risposta della Pieve Nonantola, che si riprende il primo posto battendo 4-0, davanti al proprio pubblico, il Persiceto 85 ultimo in classifica. A segno per la formazione granata Ferrari, al 19′, su rigore assegnato per il fallo su Cheli, lo stesso Cheli quattro minuti più tardi, su diagonale dalla sinistra, Rizzo, al 59′, che scambia al limite con Cheli e conclude in maniera precisa superando l’estremo difensore ospite per la terza rete granata e Diallo, all’87’, che raccoglie il lancio di Ferrari e, davanti a Desii, non sbaglia. Nelle altre gare del girone, la Quarantolese trova un importante successo per 3-0 sul campo del Polinago, Inizio super per la Quarantolese: al 4′, sponda di Gozzi per l’accorrente Cavicchioli, che calcia dal limite ed insacca. Al 7′, il raddoppio: Pagano crossa dal fondo e Gozzi segna di testa. Al 23′, il gol del definitivo 0-3: Pedrazzoli viene atterrato al limite dell’area ed è lo stesso numero 10 a calciare la punizione, firmando la rete che chiude la partita. Ko casalingo, invece, per la Virtus Camposanto, che cade 2-0 contro il Ganaceto. A decidere la gara, le reti di Pastorelli in avvio di match e Teggi nel recupero.

Promozione, Girone C, risultati Girone C:

Sabato 23 ottobre:

Cavezzo – Solierese 5-0 (15′, 28′ Balugani, 55′ El Madi, 75′ Guidetti, 85′ Gualdi)

Domenica 24 ottobre:

Casumaro – Centese Calcio 1-1

Fiorano – Castelnuovo 3-1

La Pieve Nonantola – Persiceto 85 4-0 (19’ rig. Ferrari, 23’ Cheli, 59’ Rizzo, 87’ Diallo)

La Pieve Nonantola: Ortensi, Sghedoni, Diallo, Marra (72’ Generali), Ruopolo, Mannu (85’ Gheduzzi), Erihioui, Ferrari, Cheli (81’ Napoletano), Lupusor (72’ Natali), Rizzo (77’ Guerzoni). A disp.: Borghi, Chobanov, Iurcu, Manfredini. Allenatore: Andrea Barbi

Persiceto 85: Desii, Rimondi (46’ Tucci), Campanini, Bonsangue, Cotti (75’ Macchiaroli), Pagnoni (53’ Fire), Altafini, Cavicchioli, Budriesi, Santovito (75’ Baraldi), Aning (84’ Aning). A disp.: Morisi, Comani, Fire, Narretti L., Narretti D.. Allenatore: Mario Lega

Arbitro: sig. Dario Gherardini di Faenza. Assistenti: sig. M. Amadori, sig. P. D. Parrella

Ammoniti: Mannu (L), Fire (P)

Polinago – Quarantolese 0-3 (4′ Cavicchioli, 7′ Gozzi, 23′ Pedrazzoli)

Polinago: Brambilla, Bellei (70’ Mastroleo), Ashong, Rosi, Puglia (C), Facchini, Iodice (74’ Mediani) Baldoni (70’ Ori) Bernardo, Nadiri, Giannotti. A disp. Castiglia, Mastroleo, Piacentini, Ori, Alfieri, Mediani, Bosi, Bortolani, Miele. All. Fraccaro

Quarantolese: Giovanelli, Mari, Brondolin (84’ Brandoli) Bortolazzi, Pisa, Gobbi, Cavicchioli (86’ Merighi), Pagano, Gozzi (65’ Marinella), Pedrazzoli (80’ Cafiero) Ferrari (88’ Grillenzoni). A disp. Pivanti, Brandoli, Buhusanu, Akari, Merighi, Cafiero, Bazzani, Marinella, Grillenzoni. All. Molinari

Ammoniti: Ashong, Giannotti, Marinella, Mediani

Virtus Camposanto – Ganaceto 0-2 (10′ Pastorelli, 92′ Teggi)

Riposa: Atletico Spm Calcio

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 15*

Cavezzo 13*

Ganaceto13*

Castelnuovo 12

Polinago 11

Quarantolese 11

Virtus Camposanto 9

Casumaro 8

Atletico Spm Calcio 7*

Fiorano 7*

Solierese 7*

Centese Calcio 4*

Persiceto 85 1

*una partita in meno

