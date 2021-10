Calcio, Seconda Categoria: alla Folgore il derby contro la Sanmartinese, il Gaggio ferma la Pol. Nonantola

Si sono giocate nella giornata di ieri, domenica 17 ottobre, le gare valide per la quinta e sesta giornata dei Gironi E, G ed L di Seconda Categoria.

Nella sesta giornata del Girone E, la Polisportiva Solarese ha perso la testa della graduatoria, a causa della sconfitta per 2-0 nel match di alta classifica sul campo del Daino Santa Croce, nuova capolista insieme al Baracca Beach, a quota 11 punti. Partita molto combattuta e giocata ad armi pari, ma nella ripresa i padroni di casa l’hanno spuntata grazie alla doppietta di Sica, che è andato a segno all’ora di gioco e si è ripetuto al 75′. Vittoria nel derby tutto mirandolese, invece, per la Folgore Mirandola, che, dopo due sconfitte consecutive, ritrova il successo contro la Sanmartinese (3-2). Nel match disputatosi allo stadio “Lolli”, avanti di due reti la Folgore, grazie alla doppietta di Bavieri, poi accorciano gli ospiti con Negrelli, ma Ferraresi riporta i padroni di casa sul doppio vantaggio. A nulla vale la seconda rete di Negrelli, che rende solo meno amaro il passivo finale. Il Rivara, invece, trova un punto nella gara casalinga contro il Campogalliano (1-1). I padroni di casa partono forte, con Malagoli M., che, lanciato da Quarta A, controlla e cerca la conclusione, ma Bassi salva sulla linea. I gol arrivano nella ripresa: al 59’, Pradella è bravo a recuperare palla e dal fondo crossa per Quarta A., che non sbaglia, e segna la rete del vantaggio per il Rivara. Vantaggio che, però, dura poco: al 67’, Cappa mette una bella palla per Sabour, che in area segna il pareggio. Un punto, infine, anche per la Vis San Prospero, in una partita dal risultato pirotecnico (3-3) sul campo della Villa d’Oro, nell’altro match di alta classifica della giornata. Per gli ospiti, le reti portano la firma di Gargano (doppietta) e Vezzali: la Vis San Prospero sale così a quota 9 punti in classifica, a due punti dalla vetta.

Nel Girone G, invece, primo stop, dopo quattro vittorie consecutive, per la Pol. Nonantola, fermata sul pari, in casa, dal Gaggio (3-3), che gela i padroni di casa al 93′. Partita ricca di emozioni: Gaggio subito in vantaggio con Gordadze, ma la Pol. Nonantola resta in partita e al 35′ trova il pari con Dalle Donne, che si fa trovare pronto in area dopo un corner. Nella ripresa, lo stesso Dalle Donne va ancora in gol al 53′, ma gli ospiti non ci stanno ed impattano su rigore. La gara è divertente e al 90′ la Pol. Nonantola trova il nuovo vantaggio con Fowe, che, con un colpo di testa pregevole, la mette sotto l’incrocio. Pare fatta, ma all’ultimo respiro arriva la doccia gelata per i padroni di casa, con la rete di Stanzani, che firma il 3-3 finale.

Nel Girone L, infine, porta a casa un punto lo Junior Finale, a Goro, sul campo della Ricci Francesco (1-1). Primo tempo quasi tutto di marca biancazzurra, con Avanzi che colpisce una traversa su punizione e Gallerani che spreca due interessanti occasioni. Dall’altra parte Balboni rischia soltanto al termine di una mischia in mezzo all’area. Nella ripresa, Junior Finale subito avanti: al 50′, Roncarati la sblocca dal dischetto, ma non c’è neppure il tempo di gioire che il Ricci la pareggia con Ronconi (55′). Lo Junior prova a ricostruire tutto da capo e Mengoli centra la seconda traversa di giornata. L’occasionissima per gli ospiti arriva al 92′, quando Roncarati torna dagli undici metri, ma stavolta la conclusione non è così precisa come nel primo tentativo e sfuma il ritorno alla vittoria.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 6:

4 Ville APS – Carpine 1954 2-0

Cabassi Union Carpi – Baracca Beach 0-1

Daino Santa Croce – Polisportiva Solarese 2-0 (Sica, Sica)

Folgore Mirandola – Sanmartinese 3-2 (Bavieri (F), Bavieri (F) Negrelli (S), Ferraresi (F), Negrelli (S))

Novellara Sportiva – San Paolo 2-0

Rivara – Campogalliano 1-1 (59’ Quarta A., 67’ Sabour)

Rivara: Pivanti, Quarta R., Lafranco, Grosselle, Luppi M., Vacchi, Paganelli (84’ Assad), Tassinari (cap), Pradella, Quarta A. (66’ Luppi R), Malagoli M. A disp: Pratissoli, Braghiroli, Pieracci, Goldoni, Pignatti F., Luppi R., Assad, Golinelli, Pignatti P. All: Pignatti

Campogalliano: Iannicelli, Valenti, Bassi (55’ Galati), Leporati (82’ Guidetti), Yeboah (68’ Contri), Oubaida, Galeone, Cuoghi (cap), Maini (55’ Sabour), Belmkhair, Cappa. A disp: Gobbi, Gibellini, Contri, Cirrone, Romero, Sabour, Guidetti, Galati. All: Zironi

Villa d’Oro – Vis San Prospero 3-3 (Cisse (V), Fontana (V), Cisse (V), Gargano (VSP), Gargano (VSP), Vezzali (VSP))

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Daino Santa Croce 11

Baracca Beach 11

Novellara Sportiva 10

Villa d’Oro Calcio 10

Polisportiva Solarese 10

Vis San Prospero 9

Folgore Mirandola 9

Rivara 8

Campogalliano 8

Carpine 1954 7

Cabassi Union Carpi 7

4 Ville APS 6

San Paolo 6

Sanmartinese 6

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 5:

Calcara Samoggia – Crespo Calcio (rinviata)

Maranese – S. Anna 0-0

Monte San Pietro – Bazzanese Calcio 1923 6-2

Pol. Nonantola – Gaggio 3-3 (1′ Gordadze (G), 35′ 53′ Dalle Donne (N), 63′ Turrini (rig) (G), 90′ Fowe (N), 93′ Stanzani M. (G))

Pol. Nonantola: Bazzano, Russo (46′ Sighinolfi), Setti, Guastalli (73′ Conte), Gentile, Ferroni (58′ Sela), Erihoui, Dalledonne, Sirotti (83′ Montanari), Richeldi, Momodu (46′ Fowe). A disp: Pasini, Carnazza, Trenti, Sela, Conte, Sighinolfi, Moccia, Montanari, Fowe. All: Mayer.

Gaggio: Pattuzzi, Pivetti, Ferrari (46′ Salvarani), Chirico (46′ Sighinolfi), Monzani, Stanzani M, Stanzani A, Gordadze (62′ Mura), Reggiani (40′ Turrini), Lamandini, Spagnolini. A disp: Raschi, Turrini, Ansaloni, Sighinolfi, Mura, Salvarani, Palmieri, Raschi, Palazzoni. All: Zanasi.

Ammoniti: Richeldi, Momodu, Chirico, Setti, Erihoui, Sighinolfi

Pioppe Calcio – United Montefredente 2-2

Piumazzo 1970 – Ponte Ronca 3-1

Zocca – Appennino 2000 0-1

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 13

Pioppe Calcio 10

Appennino 2000 10

S. Anna 10

Gaggio 8

Ponte Ronca 7

United Montefredente 7

Maranese 7

Monte San Pietro 7

Piumazzo 1970 7

Crespo Calcio 5*

Zocca 3

Bazzanese Calcio 1

Calcara Samoggia 0*

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 5:

Barco – Amici di Stefano 2017 1-4

Dogatese – Sorgente 2-2

Nuova Codigorese – Laghese 3-0

Ostellatese – Filo 3-2

Ricci Francesco – Junior Finale 1-1 (50′ rig Roncarati (J), 55′ Ronconi (R))

Ricci Francesco: Tiengo, Fornaroli, Zilio, Aggugiaro, Brandolini, Cavaileri, Buttini, Zappa, Nkwopara, Ronconi, Battaglia. A disp: Masiero, Passarella, Berlini, Pavani, Mangolini, Maestri, Ballarini, Mantovani, Sirbu. All: Ronconi.



Junior Finale: Balboni, Mengoli, Saccardo, Avanzi, Dall’Osso, Tomassetti, Braida, Tassinari, Roncarati, Mgoune, Gallerani (70′ Maconi). A disp: Poletti, Castagnoli D, Castagnoli A, Baldissara, Maconi, Fogli. All: Varani.

Traghetto Molinella – Bondeno Calcio 1-0

Riposa: Santa Maria Codifiume

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Ostellatese 12*

Bondeno Calcio 12

Santa Maria Codifiume 9*

Amici di Stefano 2017 9

Filo 7

Ricci Francesco 7

Nuova Codigorese 6*

Junior Finale 5*

Sorgente 5*

Traghetto Molinella 5

Laghese 4

Dogatese 4

Barco 0

*una partita in meno

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017