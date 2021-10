Calcio, Seconda Categoria: la Pol. Nonantola torna al successo, nel Girone E bene Pol. Solarese e Vis S. Prospero

Si sono disputate nella giornata di ieri, domenica 24 ottobre, le gare valide per la sesta/settima giornata dei Gironi E, G ed L di Seconda Categoria.

Nel Girone E, è terminato a reti inviolate il derby della Bassa modenese tra Sanmartinese e Rivara. La gara, disputata sul campo di San Martino Spino, è stata molto equilibrata. Primo tempo senza troppe emozioni, poi nella ripresa Rivara subito in attacco: Malagoli vince un contrasto col portiere di casa Martinelli, che non trattiene, e crossa per Paganelli, la cui conclusione termina, però, fuori. Al 53’, risponde la Sanmartinese: Simonati, dal limite, prova il tiro ma colpisce la traversa. Nel finale, Rivara nuovamente vicino al vantaggio: Luppi R. riceve palla da Malagoli M., scatta verso la porta e prova il tiro, ma Martinelli para. Finisce così 0-0. Torna al successo, invece, la Polisportiva Solarese, dopo la sconfitta della scorsa settimana sul campo del Daino Santa Croce. La formazione bomportese vince 3-1, in casa, nello scontro diretto nelle zone alte della classifica contro il Novellara e si mantiene al secondo posto in classifica, a pari punti con la Villa d’Oro, alle spalle proprio del Daino Santa Croce. La Solarese trova il vantaggio al 44′: corner di Diazzi, palla deviata sulla linea di fondo e Pedrazzi con un tiro da posizione defilata trova la rete. In avvio di ripresa il raddoppio dei giallorossi: Diazzi su corner trova Fiozzi, che di testa incrocia e batte il portiere. Il Novellara prova a reagire e nel finale accorcia, su rigore, con Boccedi (80′). La Solarese, però, chiude i giochi all’88’, con Spagnolini, sempre dagli 11 metri. Nelle altre gare del girone, reti inviolate anche tra Folgore Mirandola e Carpine 1954 (0-0). La formazione mirandolese, dopo la preziosa vittoria nel derby contro la Sanmartinese della scorsa settimana, conquista un punto in trasferta che le permette di salire a quota 10 in classifica e agganciare il Novellara. Vittoria per 2-1, sul campo del San Paolo, invece, per la Vis San Prospero, che, grazie alle reti di Gargano nel primo tempo e Miani nella ripresa rimane agganciata alle prime posizioni della classifica, a due punti di distanza dalla vetta occupata dal Daino Santa Croce.

Nel Girone G, dopo il primo pareggio stagionale, maturato la scorsa settimana nella sfida contro il Gaggio, la Pol. Nonantola torna al successo (2-0) nello scontro diretto nelle posizioni di vertice della classifica sul campo dell’Appennino 2000. La squadra di mister Mayer risolve la gara nella ripresa, dopo una prima frazione equilibrata: al 61′, angolo di Richeldi e, in mischia, Momodu trova la rete dell’1-0. L’Appennino prova a farsi sotto, ma al 73′ Richeldi avvia un contropiede micidiale con Sighinolfi che serve Momodu, perfetto nella conclusione, che firma così la doppietta personale. La Pol. Nonantola rimane così sola in vetta a quota 16 punti.

Nel Girone L, infine, largo successo per lo Junior Finale, a cui il successo mancava dalla prima giornata di campionato, contro il Barco ultimo in classifica (4-0). Dopo un inizio complicato, lo Junior sblocca il match nel primo tempo con Mgoune. Dopo il vantaggio, match in discesa per gli uomini di mister Varani, che raddoppiano con Roncarati su rigore. Nella ripresa, Tomasetti cala il tris dopo uno scambio ravvicinato in area e, nel finale, arriva anche il poker firmato da Gallerani, che controlla in area e con un delicato pallonetto firma il 4- 0 finale.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 7:

Baracca Beach – Villa d’Oro 1-2

Campogalliano – Cabassi Union Carpi 3-3

Carpine 1954 – Folgore Mirandola 0-0

Daino Santa Croce – 4 Ville APS 2-1

Polisportiva Solarese – Novellara Sportiva 3-1 (Pedrazzi (S), Fiozzi (S), rig. Boccedi (N), rig. Spagnolini (S)

San Paolo – Vis San Prospero 1-2 (Montecchi (S.PA), Gargano (S.PR), Miani (S.PR)

Sanmartinese – Rivara 0-0

Sanmartinese: Martinelli, Poltronieri (50’Simonati), Lionetti, Grandi, Tamburrano (cap), Rodolfi (46’ Parmeggiani), Petrella, Giannetto (83’ Molinari), Pareschi (70’ Sabbioni), Negrelli, Bicaku. A disp: Paganelli, Huseyin, Marangoni, Molinari, Parmeggiani, Sabbioni, Guicciardi, Grimaldi, Simonati. All: Bellini

Rivara: Pivanti, Lafranco, Goldoni, Grosselle, Luppi M., Vacchi (73’ Malagoli R), Paganelli, Tassinari (cap), Pradella (70’ Assad), Quarta A. (57’ Luppi R), Malagoli M (83’ Vuksani). A disp: Pratissoli, Braghiroli, Pieracci, Quarta R., Pignatti, Malagoli R., Assad, Luppi R., Vuksani. All: Pignatti

Ammoniti: 36’ Rodolfi, 42’ Poltronieri, 63’ Petrella, 72’ Goldoni, 88’ Tamburrano, 90’ Grandi

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Daino Santa Croce 14

Villa d’Oro Calcio 13

Polisportiva Solarese 13

Vis San Prospero 12

Baracca Beach 11

Novellara Sportiva 10

Folgore Mirandola 10

Rivara 9

Campogalliano 9

Carpine 1954 8

Cabassi Union Carpi 8

Sanmartinese 7

4 Ville APS 6

San Paolo 6

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 6:

Appennino 2000 – Pol. Nonantola 0-2 (61′, 73′ Momodu)

Appennino 2000: Pianazzi, Mazzetti, Manicini, Arena (83′ Sabattini), Palmieri, Bilocchi (48′ Fenuku), Malavolti, Gaggioli, Passini (76′ Ghisellini), Galati, Sabattini A disp: Benassi, Olezzi, Piras, Fenuku, Lotti, Sabattini, Ghisellini, Galati, Ronchi All Betti

Pol. Nonantola: Pasini, Ferroni, Zampirollo, Conte (85′ Sela), Gentile, Setti, Dalledonne (70′ Russo), Sighinolfi, Momodu (70′ Sirotti), Richeldi, Fowe (70′ Montanari) A disp: Bazzano, Carnazza, Trenti, Sela, D’Ambrosio, Russo, Moccia, Montanari, Sirotti All Mayer

Ammoniti: Arena

Bazzanese Calcio 1923 – Piumazzo 1970 1-4

Crespo Calcio – Zocca 1-0

Gaggio – Monte San Pietro 3-1

Ponte Ronca – Maranese 2-4

S. Anna – Pioppe Calcio 4-0

United Montefredente – Calcara Samoggia 2-0

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 16

S. Anna 13

Gaggio 11

United Montefredente 10

Maranese 10

Piumazzo 1970 10

Appennino 2000 10

Pioppe Calcio 10

Crespo Calcio 8*

Ponte Ronca 7

Monte San Pietro 7

Zocca 3

Bazzanese Calcio 1

Calcara Samoggia 0*

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 6:

Amici di Stefano 2017 – Traghetto Molinella 2-0

Bondeno Calcio – Ostellatese 0-0

Filo – Nuova Codigorese 0-1

Junior Finale – Barco 4-0 (Mgoune, rig. Roncarati, Tomasetti, Gallerani)

Junior Finale: Balboni (63′ Del Grosso), Mengoli, Saccardo, Avanzi (70′ Fogli), Dall’Osso, Gallerani, Braida, Tassinari (83′ Castagnoli D), Roncarati (62′ Maconi), Tomassetti (67′ Castagnoli A), Mgoune A disp: Del Grosso, Fogli, Castagnoli D, Castagnoli A, Maconi, Baldissara All Varani



Barco: Nistri, Faggiano, Buozzi, Botrugno, Gulinati, Tassi, De Nigris (82′ Conti), Sassoli, Vallone, Iannucci, Xhyheri A disp: La Bella, Alpi, Conti, Grasso, Zocchia

Laghese – Santa Maria Codifiume 2-2

Sorgente – Ricci Francesco 3-0

Riposa: Dogatese

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Ostellatese 13*

Bondeno Calcio 13

Amici di Stefano 2017 12

Santa Maria Codifiume 10*

Nuova Codigorese 9*

Junior Finale 8*

Sorgente 8*

Filo 7

Ricci Francesco 7

Laghese 5

Traghetto Molinella 5

Dogatese 4*

Barco 0

*una partita in meno

Foto in copertina: pagina Instagram Pol. Nonantola Calcio

