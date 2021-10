Calcio, Terza Categoria: Limidi a punteggio pieno, sconfitte per Robur La Pieve e Medolla

Tante sconfitte per le squadre della Bassa modenese impegnate ieri (3 ottobre) nella quarta giornata (la prima si recupererà il 7 ottobre), del Girone B (Modena) di Terza Categoria. Il Medolla, fino a ieri a punteggio pieno, cade per 2-0 sul campo della Virtus Mandrio, che prosegue la striscia di risultati utili e si porta a quota 9 punti in classifica. Ko interno, invece, per il Concordia, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella arrivata proprio contro il Medolla. Gli uomini di mister Gamberini sono stati battuti, sempre per 2-0, dalla Nuova Aurora, in una gara in cui non sono riusciti a concretizzare il gioco creato, anche a causa dell’espulsione di Tavernelli che ha costretto il Concordia in 10 per gran parte della ripresa. Niente da fare anche per la Robur La Pieve, sconfitta per 1-0 sul campo della Cortilese e ancora ferma a quota un punto nelle zone basse della classifica. Sconfitta interna per la Novese, che cade 3-1 contro il Circolo Rinascita e rimane a 3 punti in classifica. Unico successo di giornata per il Centro Polivalente Limidi, che nell’unica gara disputata alle ore 19 supera in casa per 2-1 il Reno Centese, rimanendo a punteggio pieno in vetta alla classifica.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 4:

Concordia – Nuova Aurora 0-2

Cortilese – Robur La Pieve 1-0

Novese – Circolo Rinascita 1-3

Polisportiva Cognentese – Old Invicta 1-0

Virtus Mandrio – Medolla 2-0

Centro Polivalente Limidi – Reno Centese 2-1

Riposa: G. Nasi

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 9

Centro Polivalente Limidi 9

Medolla 6

Circolo Rinascita 6

Cortilese 6

Polisportiva Cognentese 4

Old Invicta 3*

Novese 3

Nuova Aurora 3

Concordia Calcio 3

Robur La Pieve 1

Reno Centese 0*

Gino Nasi 0*

*una partita in meno

