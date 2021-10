Calcio, Terza Categoria: Medolla a caccia della vetta contro l’Old Invicta, Limidi-Novese

Scenderanno in campo domenica 24 ottobre, alle ore 15.30, con un posticipo alle ore 19, le squadre impegnate nel campionato di Terza Categoria, Girone B (Modena). Il Medolla, secondo in classifica ad un solo punto di distanza dalla capolista Virtus Mandrio, cercherà il sorpasso nella gara casalinga contro l’Old Invicta, ultima in classifica, a quota 3 punti, insieme a Concordia e Gino Nasi. Virtus Mandrio che, dal canto suo, cercherà di difendere la vetta nella gara casalinga contro un Concordia in piena crisi, reduce da cinque sconfitte consecutive, dopo la vittoria all’esordio contro la Robur La Pieve. Formazione nonantolana che sarà, invece, impegnata in trasferta sul campo della Nuova Aurora per provare a dare seguito all’ottimo momento di forma. Nel posticipo delle ore 19, infine, si scontreranno Limidi e Novese. La formazione solierese, un po’ in difficoltà dopo un ottimo inizio di campionato, dopo il turno di riposo della scorsa settimana proverà a rilanciarsi per non perdere troppi punti dalle prime posizioni della classifica.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 7 (domenica 24 ottobre):

Ore 15.30:

Gino Nasi – Cortilese

Medolla – Old Invicta

Nuova Aurora – Robur La Pieve

Reno Centese – Polisportiva Cognentese

Virtus Mandrio – Concordia

Ore 19:

Centro Polivalente Limidi – Novese

Riposa: Circolo Rinascita

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 16

Medolla 15

Circolo Rinascita 15

Centro Polivalente Limidi 10*

Cortilese 9

Robur La Pieve 7*

Polisportiva Cognentese 7*

Reno Centese 7*

Nuova Aurora 6

Novese 4

Gino Nasi 3*

Old Invicta 3*

Concordia Calcio 3

*una partita in meno

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017