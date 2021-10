Calcio, Terza Categoria: ancora un ko per il Concordia, successo esterno per la Robur La Pieve

Si sono disputate nella giornata di ieri, domenica 17 ottobre, le gare valide per la sesta giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria. Per il Concordia è arrivata un altra sconfitta, 3-1 in casa contro il Reno Centese nello scontro diretto tra due squadre che occupavano le zone basse della classifica: per la formazione di casa si tratta della quinta sconfitta consecutiva su sei partite di campionato. L’unico successo è arrivato all’esordio contro la Robur La Pieve. Robur La Pieve che, invece, ha dato seguito al buon momento, iniziato prima del turno di riposo della scorsa giornata, con la vittoria nel recupero della prima giornata contro la Novese. Per la squadra nonantolana, infatti, è arrivato un successo esterno per 3-1 sul campo dell’Old Invicta, che permette alla Robur di raggiungere quota 7 punti in classifica. Nella giornata di venerdì 15 ottobre, invece, si era disputato, sul campo di Novi, l’anticipo tra Novese e Medolla, con gli ospiti che si erano imposti per 3-1, guadagnando momentaneamente la testa della classifica, poi ripresa dalla Virtus Mandrio, vittoriosa per 4-1 contro la Gino Nasi. Turno di riposo, invece, per il Limidi.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 6:

Venerdì 15 ottobre:

Novese – Medolla 1-3

Domenica 17 ottobre:

Concordia – Reno Centese 1-3

Cortilese – Nuova Aurora 1-2

Old Invicta – Robur La Pieve 1-3

Polisportiva Cognentese – Circolo Rinascita 2-3

Virtus Mandrio – G. Nasi 4-1

Riposa: Centro Polivalente Limidi

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 16

Medolla 15

Circolo Rinascita 15

Centro Polivalente Limidi 10*

Cortilese 9

Robur La Pieve 7*

Polisportiva Cognentese 7*

Reno Centese 7*

Nuova Aurora 6

Novese 4

Gino Nasi 3*

Old Invicta 3*

Concordia Calcio 3

*una partita in meno

Foto di copertina: pagina Facebook Robur La Pieve

