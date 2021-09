Cavezzo, sabato 2 ottobre una giornata all’insegna dei libri con “Nati per leggere”

CAVEZZO – Un’intera giornata all’insegna dei libri più belli, quella in programma a Cavezzo per la quattordicesima edizione della festa del progetto “Nati per leggere”. Appuntamento sabato 2 ottobre al Learning Garden dell’Istituto Comprensivo di via 1 Maggio. In programma due laboratori “Nati per leggere” con Alessia Canducci (alle 9,30 con i bimbi dai 2 ai 3 anni e alle 11 con i più grandi fascia 4-6 anni), un laboratorio “Nati per la musica”, alle ore 16, con i Maestri della Fondazione “Carlo e Guglielmo Andreoli”, per i piccoli di 1-2 anni. L’iniziativa rientra nella rassegna “Cresciamo Lib{e}ri”, realizzata grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, che vede coinvolte tutte le nove biblioteche del sistema Bibliotecario Area Nord Modenese, per un totale di ben diciotto appuntamenti di lettura con gli esperti Alfonso Cuccurullo e Alessia Canducci. L’iscrizione è obbligatoria chiamando lo 053549830 o scrivendo a biblioteca@comune.cavezzo.mo.it. In base alle norme vigenti, per tutti i partecipanti dai 12 anni in su sarà verificato il possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

