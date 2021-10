Chiuse le urne a Finale Emilia: ha votato il 59,19% dei cittadini

FINALE EMILIA – A Finale Emilia si chiusi i seggi per votare alle comunali e scegliere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. In calo l’affluenza:

I due giorni utili hanno visto al voto il 59,19% dei cittadini. Cinque anni fa andarono a votare, sempre per le amministrative, il 64,66% dei cittadini.

Il dato è in linea con la provincia modenese. In controtendenza Palagano, dove l’affluenza è in crescita. Era stata del 61,48% cinque anni fa e in questa tornata elettorale è arrivata al 68,83%

E’ iniziato lo spoglio delle schede.

