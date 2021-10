Facebook, Whatsapp e Instagram down: bloccati i social network in tutto il mondo. Se ne sono accorti miliardi di utenti che nel pomeriggio di lunedì non hanno più potuto raggiungere i loro social preferiti. Non si riesce ad accedere nè a caricare contenuti. Non funzionano neanche i collegamenti Whatsapp.

Si tratta di un crollo improvviso e al momento senza spiegazioni. «Sorry, something went wrong», è la scritta apparsa su Facebook.

L’ultimo disservizio che aveva interessato le tre app di Mark Zuckerberg risale allo scorso 19 marzo e quello ancora precedente al 3 luglio 2019. Il down di marzo scorso era durato 45 minuti.