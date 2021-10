Inaugurato il terzo campo coperto al Tennis Club San Felice

Verrà ricordata come una data storica per la storia del tennis Sanfeliciano, o addirittura per la comunità Sanfeliciana.

Oggi pomeriggio infatti si è svolta l’inaugurazione del terzo campo all’interno del Circolo in via Agnini, alla presenza di oltre 120 persone

Il presidente Stefano Bondioli ha aperto le danze ringraziando tutti coloro che hanno collaborato e fortemente voluto la struttura, partendo dallo staff del Circolo (consiglieri e maestri), arrivando

all’Amministrazione Comunale, presente con una nutrita rappresentanza.

“I Sanfeliciani chiedevano questo terzo campo da oltre 40 anni, essere presenti oggi ed aver contribuito in maniera importante per la realizzazione di questo progetto è qualcosa che ci inorgoglisce veramente tanto.. una struttura che fa parte del presente e che rimarrà a disposizione delle generazioni future per 50-100… anni.. “

.. questo un passaggio del discorso di apertura di Bondioli… che ha poi sottolineato come con con la volontà, l’impegno, l’abnegazione, la collaborazione e la passione, sia stato possibile raggiungere questo incredibile traguardo

La parola è poi passata al sindaco Michele Goldoni.

Durante la giornata sono state effettuate anche le premiazioni del 53° torneo Sociale, VII Memorial Angelo Diegoli – II Memorial Claudio Maini, ed a seguire i festeggiamenti sono proseguiti con un buffet organizzato per l’occasione.

Il Consiglio del Circolo ringrazia tutti coloro che sono intervenuti oggi pomeriggio, rendendo unico un giorno a dir poco speciale!!

È stato bello ed emozionante rivedere anche amici che per causa di forza maggiore non salutavamo da almeno due anni, come Daniela, Gabriella, Alberto Bandini e Michele Battezzati

Ora non ci resta che goderci il presente, con un occhio sempre rivolto al futuro…