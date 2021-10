Lutto a Novi per la scomparsa di Maria Giulia Contri: storica direttrice del Coro Mondine

NOVI- E’ scomparsa, nella notte di martedì 19 ottobre, Maria Giulia Contri: l’amatissima direttrice del Coro Mondine di Novi.

“Scrivere qualcosa che possa anche minimamente descrivere questa perdita è quasi impossibile”- ha scritto sui social la sezione Anpi di Rovereto.

“Quanta strada abbiamo fatto con te. Quante cante abbiamo regalato in giro per il mondo e quante risate insieme– continua il post di cordoglio- Perché è così che tu ci hai sempre insegnato, ad essere un Coro. Sei stata la nostra maestra, anzi la “mistra” che ci ha sempre ricordato da dove venivamo e da cosa nasceva il nostro cantare. Di Madre in Figlia con i piedi nell’acqua, per cantare contro le ingiustizie vecchie e nuove. Andremo avanti, insieme, come hai sempre voluto. E tu ovunque sia, insieme alle altre, seguici sempre. Ciao Bella, Ciao”.

Anche il sindato di Novi Enrico Diacci ha voluto ricordare così Maria Giulia Contri: “ Oggi abbiamo perso una leonessa. Nel canto come nella vita– scrive Diacci- Vorrei porgere le mie condoglianze alla famiglia, agli amici e al suo amato Coro delle Mondine che auspico, nell’esempio e nelle parole che Maria Giulia ci ha lasciato, possa trovare la forza di proseguire un percorso a lei tanto caro”.

