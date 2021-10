Lutto a San Felice per la scomparsa di Claudio Azzolini, in arte Devil Man

Lutto a San Felice per la scomparsa di Claudio Azzolini, in arte Devil Man. Se ne è andato martedì, a casa della madre in via don Bosco e da subito i social traboccavano di commozione per un artista che negli ultimi anni, prima sui palchi di tutta Italia, poi con le sue dirette Facebook, ha tenuto compagnia con la sua musica a tanti suoi fan.

Raccontava di sé che “Una cosa che ho avuto nella mia vita avere questa voce graffiante che piace, soprattutto alle donne posso fare qualsiasi genere musicale essendo un cantante interprete non arrivo a tonalità importanti, ma mi sono fatto una esperienza vocale, come il passaggio gola testa, ho imparato da Zucchero. Quando si poteva fare concerti con il pubblico è tutta un’altra cosa che andare in diretta qui da casa mia, però chi si accontenta gode”

E tanti ricordano il suo tradizionale saluto: “Buona sera a tutti belli e brutti”

