Mirandola, al via sabato 16 ottobre il ciclo di incontri “Dialoghi di Politèia”

MIRANDOLA – Riprendono le iniziative dell’Associazione Politéia. “Dialoghi di Politéia” è il ciclo di incontri che Politéia, associazione di formazione e culture politiche, promuove, a Mirandola, presso l’Auditorium “Montalcini” (via 29 maggio, 4). La ripresa delle attività, dopo la sospensione forzata dovuta alla emergenza sanitaria, è caratterizzata da tre eventi, tutti all’insegna dell’approfondimento culturale multidisciplinare.

Il primo si terrà sabato 16 ottobre 2021, alle ore 17, protagonista Ivano Dionigi, professore emerito dell’Università di Bologna di cui è stato Magnifico Rettore. Il tema trattato è “Perchè non ci capiamo più? Parlare bene per pensare bene”, una riflessione sulla parola nelle sue radici classiche e nei suoi usi moderni, in una pratica comunicativa che sempre più spesso produce mistificazione della realtà e pericolosi fraintendimenti.

Il secondo evento, previsto per il 6 novembre, ore 17, vede relatore Paolo Di Stefano, una delle più prestigiose firme della pagina culturale del Corriere della Sera. All’attività di giornalista, Di Stefano accompagna da sempre quella di poeta, saggista e romanziere. Converserà sul suo ultimo libro “NOI. Storia di una famiglia siciliana nel dopoguerra”, edito da Bompiani, vincitore del premio Alassio Centolibri. Un racconto autobiografico, filtrato attraverso la memoria familiare, in cui si legge in controluce la storia italiana nei decenni cruciali del boom economico.

Il terzo evento che si terrà il 4 dicembre, ore 17, avrà come protagonista Gastone Breccia, docente di storia bizantina e storia della guerra e della guerriglie all’Università di Pavia. Esperto di vicende militari dell’area tra Turchia, Kurdistan iracheno e Afghanistan, Breccia presenta il suo ultimo libro “Missione fallita. La sconfitta dell’Occidente in Afghanistan”, edito per Il Mulino, dove affronta un argomento di bruciante attualità, all’indomani degli eventi che hanno nuovamente travolto quel paese. A dialogare con l’autore, sarà un rappresentante di Emergency, a portare la testimonianza preziosa e sul campo della situazione afghana attuale.

I “Dialoghi di Politeia” sono realizzati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e dell’AVIS Mirandola, oltre che con l’adesione di diverse associazioni locali. Per accedere è necessario esibire il Green Pass e indossare la mascherina sul posto.

