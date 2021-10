Mirandola: Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio contrari al mercato della Versilia

MIRANDOLA- “Non si comprende quale sia il motivo di tale decisione – commentano le associazioni – visto che in quasi tutti gli altri comuni della Provincia, tali mercati straordinari, con operatori che non sono concessionari del posteggio del mercato settimanale, non vengono autorizzati”.

Così Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio, in rappresentanza degli operatori ambulanti che frequentano il mercato settimanale del sabato a Mirandola, esprimono il proprio disappunto per la decisione dell’Amministrazione Comunale di autorizzare per il giorno domenica 24 ottobre 2021 il Mercato della Versilia

“Quello di Forte dei Marmi– aggiungono le associazioni- non si può infatti configurare come mercato, ma come fiera locale di consorzi in arrivo dalla Toscana che spesso, tra l’altro, ha ben poco a che fare con la rinomata località della Versilia”.

“Manifestiamo la nostra contrarietà – rimarcano Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio – verso un mercato che penalizza gli operatori locali a vantaggio di non meglio precisati consorzi in arrivo da fuori regione”.

Le associazione non condividono la decisione dell’Amministrazione e concludono: “La domenica è già presente un mercato importante nella nostra area che è quello di Cavezzo. Non c’è l’esigenza di un altro mercato, chiediamo che l’Amministrazione riveda la sua decisione”.

