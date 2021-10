Mirandola, faro non funziona: difficoltà per gare e allenamenti serali al “Lolli”

MIRANDOLA – Da qualche tempo, a Mirandola, un faro che dovrebbe illuminare il campo “L. Lolli” non funziona. La Folgore Mirandola, società che milita in Seconda Categoria e che utilizza l’impianto per le proprie gare casalinghe e per gli allenamenti, si trova dunque in difficoltà nello svolgimento di queste attività, vedendosi costretta, nel caso delle gare serali casalinghe, a chiedere ospitalità agli impianti dei comuni vicini.

In occasione della gara contro il Rivara, valida per il recupero della prima giornata di campionato, che si sarebbe dovuta disputare oggi, mercoledì 6 ottobre, a Mirandola, la Folgore ha, infatti, chiesto e ottenuto il cambio campo proprio per questa ragione. La gara, dunque, si disputerà regolarmente, ma presso l’impianto del Rivara.

I problemi all’impianto di illuminazione del campo “Lolli” sarebbero nati durante lo svolgimento dei lavori di costruzione della pista di pattinaggio. In occasione dei lavori, rende noto l’Amministrazione comunale, interpellata sulla questione, sarebbe, infatti, stato danneggiato il cavo di alimentazione del faro che illumina lo stadio. L’Amministrazione comunale fa sapere, inoltre, di aver già dato immediate disposizioni alla direzione lavori affinché provveda urgentemente al ripristino del cavo di alimentazione.

