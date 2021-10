Nonantola, modifiche alla viabilità domenica 3 ottobre per il G.P. Città di Nonantola

NONANTOLA – Domenica 3 ottobre, in occasione della competizione ciclistica professionistica “G.P. Città di Nonantola”, informa il Comune attraverso un post pubblicato su Facebook, verrà sospesa la circolazione – su entrambi i sensi di marcia – a partire dalle ore 13 e fino alle ore 18, sulle seguenti strade :

– S.P. 14 (Viale Rimembranze – Maestra di Redù) dall’intersezione con Via Vittorio Veneto-Rimembranze fino a Maestra di Redù compreso Via Limpido fino all’intersezione con la Provinciale Est;

– S.P.255 (Via Vittorio Veneto-Provinciale est) dall’intersezione Via Limpido fino all’intersezione con Viale Rimembranze S.P.14;

– Tratto di Via Veneto compreso via Tabacchi e Gotescalco sarà chiuso anche dalle ore 7.00 alle ore 08.30 per montaggio strutture.