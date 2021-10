Psicologo e psichiatra, martedì un Open Day virtuale e gratuito aperto a tutti nell’ambito di Màt

Quello della salute mentale è uno dei campi della medicina dove gli strumenti digitali stanno trovando applicazione con grande frequenza e interesse. Richieste di informazione, prevenzione e cura su questo tema delicato sono in aumento, per questo Màt – la Settimana della Salute Mentale di Modena – martedì 19 ottobre propone il primo Open Day virtuale della Salute Mentale Adulti.

In questa giornata, dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30, è possibile fruire gratuitamente di diversi consulti personali ma anonimi, per garantire la privacy: colloquio con un medico psichiatra, con uno psicologo, una seduta di mindfullness, informazioni sulle modalità d’accesso ai servizi e ai percorsi di cura, confronto diretto con un famigliare esperto o utente esperto per informazioni sulle associazioni del territorio e gruppi di auto mutuo aiuto.

L’evento ha lo scopo di fornire a chiunque lo desideri non solo indicazioni, ma anche questa gamma di prestazioni singole che vengono erogate in remoto, mostrando così ai cittadini una nuova frontiera delle cure e della riabilitazione nella Salute Mentale. Per i consulti, della durata di 30 minuti, viene utilizzata la piattaforma di Telemedicina Regionale CURE: i dati dell’utente non sono registrati né visibili in alcun sistema informatizzato o cartaceo.

Come partecipare:

openday.dsm@ausl.mo.it specificando nell’oggetto “colloquio iniziativa dsm open day” e indicando la prestazione che si desidera ricevere dai professionisti indicati, l’orario preferito e l’indirizzo mail al quale vorrà ricevere il link per il collegamento con le istruzioni per connettersi. E’ possibile inviare la richiesta di partecipazione all’indirizzo mailspecificando nell’oggetto “colloquio iniziativa dsm open day” e indicando la prestazione che si desidera ricevere dai professionisti indicati, l’orario preferito e l’indirizzo mail al quale vorrà ricevere il link per il collegamento con le istruzioni per connettersi.

