Salumi e carni suine con marchi contraffatti, maxi sequestro nel modenese

MODENA – Maxi sequestro di salumi e carni suine avvenuto nei giorni scorsi in varie città dell’Emilia-Romagna e non solo, tra cui Modena, Parma e Ferrara. I Carabinieri del Comando per la Tutela Agroalimentare, nell’ambito di controlli della filiera zootecnica e dei marchi di qualità (“Operazione Barbecue Due”), hanno, infatti, ispezionato diversi salumifici e prosciuttifici: diverse le irregolarità riscontrate. In provincia di Modena, in particolare, sono stati sequestrati 600 kg di cotechini, poco meno di 80 kg di pasta ripiena, oltre 3 tonnellate di salumi che riportavano falsi contrassegni, tra cui quello di “Prosciutto di Modena DOP” (15mila le etichette evocanti il marchio sequestrate) e 93 kg di coppa di testa di Modena e Coppa di testa Bologna. 50mila euro il valore totale dei beni sequestrati, comprendendo anche i sequestri avvenuti nelle altre province.

