San Felice, scontro tra due auto a Pavignane: una finisce in un canale

SAN FELICE – Violento scontro tra due auto, nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 ottobre, a Pavignane, frazione di San Felice. Stando alle prime ricostruzioni, un’automobile che proveniva da Massa Finalese, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, si sarebbe immessa in strada e avrebbe colpito un’altra vettura. Il conducente di quest’ultima auto avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell’impatto, finendo nel canale accanto alla strada. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale Area Nord, oltre ai soccorsi necessari per le due persone ferite nell’incidente, per fortuna pare in modo non grave. I due, un uomo 55enne e una donna 50enne, sono stati trasportati all’ospedale di Mirandola.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017