Settimana della salute mentale, Bomporto a teatro con “Svegliarsi in un sogno”

BOMPORTO – Màt, la settimana della salute mentale promossa dall’AUSL di Modena per sensibilizzare il territorio sul tema del disagio psichico, torna anche quest’anno a Bomporto con uno spettacolo teatrale dedicato al tema onirico. Lunedì 18 ottobre, alle 21, sul palco del Teatro comunale di Bomporto va in scena “Svegliarsi in un sogno”, spettacolo che si riconduce al percorso teatrale degli utenti del Centro di Salute Mentale di Castelfranco Emilia iniziato nel 2012 e al percorso laboratoriale dell’anno in corso. Al centro della rappresentazione l’universo onirico e i diversi significati attribuibili al concetto di “sogno”.

Con il coordinamento e la regia di Lorenzo Sentimenti, in collaborazione con Simona Ori, lo spettacolo è a cura di Teatro delle Benz, Centro Salute Mentale di Castelfranco Emilia e Associazione teatrale Piccole Luci.

La struttura drammaturgica proporrà gli argomenti trattati dal punto di vista introspettivo dei protagonisti, mediati dalla leggerezza che caratterizza le produzioni del gruppo. Lo spettacolo si colloca nell’ambito del progetto regionale “Teatro e Salute Mentale”, che si propone di utilizzare la pratica teatrale per potenziare e ampliare le capacità di espressione di sé e incentivare le potenziali risorse creative e comunicative degli utenti del CSM di Castelfranco Emilia che hanno partecipato all’iniziativa.

Per assistere allo spettacolo, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su wwwmatmodena.it, è necessario essere muniti di Green Pass.

La rappresentazione andrà in replica sempre al Teatro comunale di Bomporto (in via Verdi 8/A) alle 21 anche mercoledì 20 ottobre.

