Ubriaco alla guida: denuncia e ritiro della patente per un 21enne di San Prospero

SAN PROSPERO- E’ sucesso intorno alle 6.50 di martedì 19 ottobre. I carabinieri di San Prospero hanno sorpreso il 21enne alla guida della sua auto in evidente stato di ebrezza.

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta di Modena il controllo con l’etilometro eseguito delle forze dell’ordine, ha riscontrato nel giovane un tasso alcolico di oltre 1,3 g/l.

Per il 21enne immediato il ritiro della patente di guida e la denuncia alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcol. Prevista per il giovane anche una corposa sanzione.

