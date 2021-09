Vaccinazione a libero accesso, seduta straordinaria alla Casa della Salute di Modena

Anche la Casa della Salute ‘G.P. Vecchi’ di Modena, si legge in un comunicato stampa diffuso dall’Azienda Usl di Modena, apre le porte per una sessione straordinaria ad accesso diretto della campagna vaccinale anti-Covid. L’appuntamento – in programma domenica 3 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 – vedrà la presenza della mediazione culturale in diverse lingue (arabo, inglese, francese, albanese, polacca), per supportare le persone di lingua straniera.

L’iniziativa si affianca a quelle già attive, come per esempio le giornate di vaccinazione con il camper, ed è finalizzata a ottenere la più ampia copertura della popolazione, raggiungendo le persone che frequentano abitualmente gli ambienti sanitari, oltre ad essere caldeggiata dalla Regione Emilia-Romagna, che ha richiesto alle aziende sanitarie uno sforzo aggiuntivo per raggiungere davvero tutti.

Modulistica necessaria

Presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria (codice fiscale). Il giorno della vaccinazione di un minore di 18 anni è necessaria la presenza di uno o entrambi i genitori. Non è possibile delegare altre persone (nemmeno altri familiari come nonni ecc..). È necessario presentarsi con tutta la modulistica prevista per la vaccinazione dei minori scaricabile da www.ausl.mo.it/vaccino-covid-minori.

La documentazione da portare:

documento di identità valido

tessera sanitaria (codice fiscale)

modulo di consenso e modulo di triage prevaccinale (anamnesi) compilati e firmati da un genitore

modulo di “Consenso informato alla vaccinazione anti covid-19 in caso di persona minorenne”, firmato da entrambi i genitori

solo se uno dei due genitori è uno dei due genitori è impossibilitato a firmare il modulo di consenso informato per lontananza o impedimento, l’altro genitore deve dichiararlo compilando e firmando anche il “Modulo di autocertificazione per i genitori”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017