Alluvione, Nonantola Libera sul Consiglio comunale aperto: “Totale mancanza di risposte”

“Che dire del Consiglio di giovedì sera? Poco e nulla nei contenuti vista la totale mancanza di risposte e i molteplici tentativi di eludere alle domande. Un fatto però si conferma e rimane più chiaro che mai, l’arroganza dell’assessora Priolo e della sindaca.

Assessora che non solo bacchetta i cittadini ed i consiglieri che lamentano le promesse disattese in questi ultimi 11 mesi, ma aggiunge anche che noi nonantolani dobbiamo ritenerci fortunati sia per quanto riguarda lo strumento scelto per i rimborsi che per l’attenzione avuta. Dichiarazioni che sono poi confermate e sottoscritte da una sindaca chiaramente totalmente supina alla politica regionale e nazionale che ci ha sfavoriti.

A queste due figure diciamo (lo scriviamo qui visto che la sindaca e la presidentessa del Consiglio non ci hanno permesso di rispondere in diretta, dichiarando per loro sciolta la seduta consigliare dopo l’intervento della sindaca) che noi non ci stiamo a farci prendere in giro e a farci offendere. Noi non ci stiamo a sentire un’assessora che non solo si arrampica sugli specchi sul tema risarcimenti (ricordiamo che le dichiarazioni che ci raccontavano uno scenario di totale rimborso al 100% del presidente Bonaccini e della sindaca Nannetti sono ancora in giro nel web), ma non risponde alle domande sul cosa si sia fatto dopo i due episodi di fontanazzo aperto in quel punto sia nel 2014 che nel 2019 e su quali sono gli interventi previsti per la manutenzione degli argini che interessano il nostro territorio.

Come non ci stiamo che la sindaca prenda le difese dell’assessora regionale e attacchi i cittadini che si lamentano dei mancati risarcimenti. La distanza di questa sindaca e della sua Giunta dai cittadini è abissale. Al pari riteniamo responsabile tutta la sua maggioranza inerme di fronte a tali dichiarazioni. Rimandiamo a “Una Mano per Nonantola” la richiesta di sfiduciare questa sindaca e di mettere fine a questo scempio di cui ad oggi, e fino a quando voteranno con la maggioranza, restano responsabili alla pari”.