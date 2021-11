Bomporto, in Fiera tante iniziative per i più piccoli

BOMPORTO – Come da tradizione, è ricco il programma di iniziative dedicate ai bambini nei giorni della Fiera di San Martino. Si comincia sabato 6 novembre, alle 10.30, in biblioteca, con “Un libro… in zucca!”, lettura di “La Zucca rotolante” di Junia Wonders e Daniela Volpari e laboratorio creativo di riciclo, a cura di Volpe Rossa (l’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria ai contatti della biblioteca: telefono 059909780, mail biblioteca@comune.bomporto.mo.it).

Nel pomeriggio, dalle 15, la Galleria San Martino ospita “Suoni in gioco”, installazioni e giochi per bambini e famiglie a cura dell’associazione “Il Cerchio Tondo”, a seguire alle 15.30 in Piazzetta del Pozzo c’è Coccolasino e Asinobus, la carovana di asinelli guidata dall’Asineria Aria Aperta, che tornerà anche domenica 7 alle 15 sempre in Piazzetta del Pozzo.

Nel fine settimana successivo tornano le iniziative per i più piccoli. La mattina di sabato 13 novembre si apre alle 10.30 in biblioteca Tolkien in compagnia del narratore Simone Maretti, che leggerà “Il diavolo in bottiglia” di Robert Louis Stevenson (l’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria ai contatti della biblioteca: telefono 059909780, mail biblioteca@comune.bomporto.mo.it). Nel pomeriggio doppio appuntamento: alle 15 in Piazzetta del Pozzo le nuove attività didattiche e sensoriali di Coccolasino e Asinobus (anche domenica 14 alle ore 15), alla stessa ora in Galleria San Martino c’è Ditubointubo, attività e giochi a cura dell’associazione “Il Cerchio Tondo”.

Tra gli appuntamenti da non perdere dell’edizione 2021 della Fiera di San Martino ci sono le esibizioni di teatro di strada. Dai trampolieri di Cantierart (il 6, l’11 e il 14 novembre) a Pindarico (il 7 novembre), da Mr. Peter (l’11 novembre) a Vassilissa e Babajaga (il 13 novembre) fino a Mr. Sacha in Alpha’g Show (il 14 novembre): divertimento assicurato lungo le strade di Bomporto, per bambini di tutte le età.

