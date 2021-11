Bomporto, sottrae 80mila euro alla madre di cui era amministratrice di sostegno, 47enne a giudizio

BOMPORTO – Era diventata amministratrice di sostegno della madre, ora deceduta e all’epoca dei fatti ospite di una residenza per anziani, ma, anzichè usare i suoi soldi, che amministrava (circa 80mila euro la somma in questione), per pagare le rette della struttura, li avrebbe utilizzati per far fronte ad esigenze personali. Per questa ragione, si legge sulla stampa locale, una donna di 47 anni di Bomporto è finita a processo con l’accusa di peculato. I fatti sarebbero avvenuti nel periodo compreso tra il 2016 e il 2020: ad accorgersi di quanto accaduto e a denunciare la nipote è stata la zia dell’imputata (sorella della vittima della sottrazione di denaro), avvisata anche dalla struttura riguardo al mancato pagamento delle rette.

