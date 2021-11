Calcio, Terza Categoria: Medolla e Limidi vincono in trasferta i recuperi della decima giornata

di Simone Guandalini

Con il successo per 5-0 (il secondo consecutivo, dopo quello arrivato domenica contro il Nuova Aurora) sul campo della Robur La Pieve, nel recupero della gara valevole per la decima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, il Medolla ritrova la testa della classifica, salendo a quota 30 punti e scavalcando, in questo modo, la Virtus Mandrio, ora seconda a due punti di distanza. Punteggio mai in discussione, per il Medolla decidono la gara la tripletta di Bugneac e la doppietta di Pinotti. La Robur La Pieve rimane ferma a 8 punti, nelle zone basse della classifica. Nell’altra gara disputata nella giornata di ieri, mercoledì 24 novembre, il Limidi si è imposto 2-0 in casa della Cortilese, dando seguito al proprio momento positivo e portandosi a tre punti di distanza dalla Virtus Mandrio seconda in classifica. In gol Branca e Agyei.

Nel Girone E di Seconda Categoria, invece, il recupero della gara Sanmartinese – San Paolo, valevole per la decima giornata di campionato, che doveva disputarsi ieri, è stato nuovamente rinviato al prossimo mercoledì 1° dicembre.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 30*

Virtus Mandrio 28

Centro Polivalente Limidi 25

Circolo Rinascita 21

Gino Nasi 15

Reno Centese 15

Cortilese 15*

Nuova Aurora 12

Polisportiva Cognentese 8

Robur La Pieve 8

Novese 7

Concordia Calcio 6

Old Invicta 3

*una partita in più

Foto di copertina: Instagram A.C. Medolla

