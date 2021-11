Camposanto, fondo di sostegno per chi accoglie cani e gatti ricoverati nelle strutture di accoglienza

CAMPOSANTO – Il Comune di Camposanto, in osservanza del Regolamento per la tutela degli animali ed al fine di prevenire sia il randagismo che il sovraffollamento delle strutture di accoglienza per cani e gatti, ha previsto per l’anno 2021 un fondo per il sostegno alle spese sostenute dalle famiglie per l’accoglienza al proprio domicilio di cani o gatti ricoverati presso le strutture adibite all’accoglienza degli esemplari in stato di abbandono o randagismo. Le domande si possono presentare entro il 16 dicembre 2021 a comunecamposanto@cert.comune.camposanto.mo.it, oppure consegnare a mano all’ufficio Protocollo. Importo massimo assegnabile: €180,00 ad adozione. Occorre allegare alla domanda tutta la documentazione indicata nel bando pubblicato sul sito del comune www.comune.camposanto.mo.it

