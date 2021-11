Ciclovia del Sole, nel 2022 nuovo tratto sull’argine del Secchia fino al ponte di Concordia

CONCORDIA, MIRANDOLA, SAN FELICE – Potrebbe essere completato entro fine 2022 il tratto modenese della Ciclovia del Sole. La Provincia di Modena, si legge sul “Resto del Carlino”, si è, infatti, assicurata un finanziamento di 2 milioni e 675mila euro che serviranno per la costruzione di tre nuovi tratti. Il primo, i cui lavori potrebbero prendere il via in primavera, prevede un intervento di rigenerazione sulla pista ciclopedonale sull’argine del Secchia, lunga poco più di 4 km, fino al ponte di Concordia. Il secondo tratto, invece, dal ponte di Concordia fino all’ex stazione ferroviaria di Mirandola, prevede l’adeguamento di tratti ciclabili esistenti: sul ponte di Concordia verrà installato un semaforo a chiamata per l’attraversamento stradale. Il terzo tratto, invece, sarà interamente nel centro di San Felice e andrà dal sottopasso tra via Garibaldi e via Circondaria fino a via Borgo, dove attualmente la ciclabile si interrompe.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017