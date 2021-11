Concordia, maltrattava e privava del cibo la moglie, 60enne rinviato a giudizio

CONCORDIA – Poco dopo il matrimonio, ha cominciato a maltrattare la neosposa, offendendola, minacciandola e arrivando anche a privarla del cibo, costringendola a nasconderlo in garage, dove mangiava in sua assenza. Per questo, un 60enne di Concordia è stato rinviato a giudizio, grazie al fatto che la moglie, 30enne di origini sudamericane, ha trovato il coraggio di raccontare tutto ad un’amica, che, poi, ha denunciato l’accaduto.

I due si sono conosciuti e sposati in Sudamerica, nel 2019, ma, poi, una volta tornati in Italia, per la giovane donna il matrimonio si è trasformato in un vero e proprio incubo: secondo l’accusa, il marito avrebbe cominciato ad accusarla riguardo alla gestione della casa, poi l’escalation, che ha portato a percosse e privazioni. Ora, la donna si è costituita parte civile al processo e, attualmente, si trova in una casa protetta, in attesa del completamento dell’iter per il divorzio.

