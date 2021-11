Covid, Ema approva l’uso del vaccino Pfizer per i bambini tra i 5 anni e gli 11 anni

Via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNtech, già approvato per l’uso in adulti e bambini dall’età di 12 anni in su, anche per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. In Italia, le somministrazioni potrebbero partire già nel mese di dicembre, non appena si esprimerà in merito anche l’Aifa, il cui parere è atteso a breve. Come per i soggetti di età più avanzata, anche per i bambini della fascia 5-11 anni il vaccino verrà inoculato con due iniezioni nei muscoli della parte superiore del braccio, a distanza di 3 settimane l’una dall’altra, anche se la quantità di vaccino inoculata sarà minore rispetto agli adulti. In base allo studio citato da Ema nella nota con cui dà il via libera all’utilizzo del siero Pfizer-BioNtech anche per la fascia 5-11 anni, in questa fascia di età “il vaccino è efficace al 90,7% nel prevenire il Covid-19 sintomatico”.

