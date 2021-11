Esce per andare dalla parrucchiera e scompare da casa

Si è allontanata a piedi, venerdì pomeriggio per andare dalla parrucchiera, ma non ha più atto ritorno. Proseguono a Pavullo le ricerche di Silvana Covili, la famiglia ha comunicato il fatto alle forze dell’ordine. L’invito a segnalare la presenza della donna, 80 anni, è arrivato dai Carabinieri, attivi insieme al locale gruppo comunale di Protezione Civile per le ricerche, che ancora domenica mattina non avevano dato ancora nessun esito.

Altezza: 162 cm.

Peso: 70 kg. circa

Colore capelli: castano scuro

Colore occhi: azzurri

Segni particolari: neo tra naso e bocca (sopra il labbro – lato sinistro)

Vestita con : giubbotto nero e pantaloni scuri

Accessori al seguito: borsetta a tracolla di colore nero

Chiunque abbia informazioni utili al suo ritrovamento o l’avesse vista, è invitato a chiamare il 112

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017