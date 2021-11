Finale Emilia, entra in un cantiere senza autorizzazione e sale su una gru per fare un video

FINALE EMILIA – Ha dell’assurdo quanto avvenuto in un cantiere a Canaletto, frazione del Comune di Finale Emilia. Un uomo, infatti, con l’unico scopo di realizzare un video da pubblicare sui social network, è entrato all’interno di un’area dove era allestito un cantiere e, sfruttando l’assenza degli operai per la temporanea sospensione del cantiere, è salito su una gru, alta 30 metri, senza essere stato autorizzato in alcun modo dall’impresa responsabile del cantiere. Il fatto, oltretutto, è avvenuto in pieno giorno. L’uomo è stato immediatamente denunciato dall’impresa per essersi introdotto in una proprietà privata, ma la “bravata” poteva costare molto caro sia all’autore stesso, in quanto le gru sono mezzi che devono essere utilizzati solamente dal personale addetto e l’altezza da terra era tale che in caso di caduta ci sarebbero state sicuramente gravi conseguenze, sia per l’impresa stessa, che, nel caso l’uomo si fosse fatto male, pur senza averlo in alcun modo autorizzato a salire sulla gru, avrebbe rischiato grane dal punto di vista giudiziario.

