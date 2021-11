Hockey in line: vittoria “doppia” per gli Scomed Bomporto under 14 a Soragna

BOMPORTO- Ultima giornata per i Scomed Under under 14 che, domenica 14 novembre a Soragna, hanno centrato in pieno l’obiettivo della vittoria: in entrambi gli incontri disputati contro i Lepis Piacenza.

I bomportesi si sono imposti con autorevolezza, testando atleti di categoria under 12 ( Vecchi, Vergari, Santagiuliana, oltre al nuovo innesto proveniente da Novi Tarantola Alina) che hanno dimostrato notevoli capacità di gioco.

Ottimo debutto, quindi, per questi ragazzi che nonostante la giovane età hanno contribuito al successo pieno dei bomportesi.

Questi i risultati della giornata :

Scomed Bomporto – Lepis Piacenza 6 – 1 ( per i Scomed Bomporto goal di: Vecchi, Tomasini, Bergamini, Cipriano, Allegretti, Vergari G.)

Lepis Piacenza – Scomed Bomporto 1 – 6 ( per i Scomed Bomporto goal di: 2 di Allegretti, Bergamini, Tomasini, 2 di Corazzari E.)

La formazione Scomed Bomporto dnder 14: Corazzari E., Tomasini, Bergamini A., Cipriano, Allegretti, Raimondi, Vecchi, Santagiuliana, Vergari G., Tarantola.

Allenatore: Sala

Nella foto: la formazione Scomed Bomporto under 14

