Lo Stadio di San Felice si rifà il look: e la pista di atletica sarà illuminata a giorno

Di Antonella Cardone

SAN FELICE SUL PANARO – Lo Stadio di San Felice si rifà il look: campo in sintetico di ultima generazione, pista di atletica illuminata a giorno e nuovi spogliatoi per i bambini. E’ questo il prossimo grande intervento sportivo in programma a San Felice sul Panaro (un po’ in ritardo rispetto a quanto valutato inizialmente, posticipato rispetto alle previsioni per una piena condivisione con la Regione di tutte le modifiche apportate al progetto iniziale), dove l’amministrazione Goldoni ha già realizzato il terzo campo coperto del tennis, il fondo sintetico allo stadio di Rivara e e interventi ai campi a Pavignane e San Biagio, insieme alla ormai prossima riapertura del centro sportivo dopo la parentesi del punto vaccinale.

Tornado allo stadio principale del paese, l’intervento è previsto nell’ambito di un bando del 2018 da un milione di euro, metà finanziato a fondo perduto dalla Regione e il resto dal comune di San Felice. Il tutto vedrà la luce entro ottobre 2022.

Ne parliamo con il consigliere comunale con delega allo Sport di San Felice, Paolo Pianesani.

Sono quattro gli asset su cui interveniamo sul distretto dello stadio. Uno – argomenta Pianesani – è già stato realizzato, si tratta del terzo campo coperto di tennis, un’opera attesa da decenni che permette a tutti finalmente di giocare senza emigrare in altri paesi limitrofi. Sia i bambini che fanno i corsi, sia gli adulti che giocano a livello agonistico e amatoriale, finalmente tutti possono restare a giocare nel circolo sanfeliciano.

E poi?

Il campo da calcio sarà fatto in sintetico di ultima generazione. Non sembra, ma il nostro campo ha subito danni irrimediabili dopo il sisma e siamo quasi oltre il limite della mancata omologazione a causa di dislivelli di quasi 65 cm, il tutto sarà fatto in un contesto di recupero delle acque piovane senza interferire con la rete fognaria durante violenti nubifragi.

Cosa accadrà alla pista di atletica?

Saranno installate quattro nuovi torri faro all’esterno della pista e questo garantirà un’illuminazione adeguata per poter disputare meeting serali anche a carattere nazionali, oltre ai canonici allenamenti della locale associazione sportiva, ricordiamoci che la pista è veramente un fiore all’occhiello è l’unico impianto della Bassa ad averla. Le luci saranno a led e questo comporterà un notevole risparmio energetico e minor costi di manutenzione. Il quarto ed ultimo intervento è legato alla nuova costruzione di spogliatoi nell’area dei vecchi bagni pubblici su via Puviani, una zona attualmente fatiscente e pericolosa. Il progetto prevede la costruzione di due nuovi spogliatoi energeticamente autonomi grazie a pannelli fotovoltaici e pompe di calore. L’utilizzo sarà esclusivo per bambini e ragazzi nel rispetto delle norme come il distanziamento e la divisione con i più adulti.

Quando partiranno i lavori?

Tra qualche settimana uscirà il bando, i lavori partiranno verso i primi di maggio 2022 così da garantire minimi intralci all’attività sportiva del calcio e dell’ atletica, la conclusione è prevista entro ottobre 2022. Tutto questo, mi preme sottolinearlo, si può ottenere grazie alla massima condivisione tra Amministrazione, ufficio tecnico e ragioneria. Un lavoro duro, importante, ma anche molto stimolante perché abbiamo la piena consapevolezza di fare un’ investimento storico sui nostri giovani e sulle future generazioni.

