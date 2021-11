Piantati duecento alberi per l’area Multiverso a Rovereto

NOVI DI MODENA – In occasione della “Festa dell’Albero”, svolta lo scorso 21 novembre 2021, l’assessorato all’Ambiente del Comune di Novi di Modena, insieme ai giovani della Polisportiva Roveretana ha provveduto a piantare 200 piantine forestali, fornite gratuitamente dalla Regione, nell’area Multiverso a Rovereto sul Secchia.

“Sono contenta che questa iniziativa sia stata sposata immediatamente dai ragazzi della Polisportiva” spiega l’assessora all’Ambiente Susanna Bacchelli “Sono proprio loro che utilizzano le strutture del Multiverso ed è motivo di orgoglio che intendano prendersene cura”.

Per la piantumazione sono stati scelti marusticani, sambuchi e prugnoli. Lo scopo è quello di supportare il progetto “Prato fiorito” a tutela delle api e della biodiversità (in corso di realizzazione) ma anche quello di mettere a disposizione della popolazione piante selvatiche da frutto, in modo da poterle utilizzare per marmellate e liquori, secondo le ricette della nostra tradizione.

