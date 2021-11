Raccolta foglie, operatori Hera al lavoro per le pulizie autunnali

A Modena ci sono più alberi che abitanti. A dirlo è il rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente e Sole 24 Ora, che certificando, nel capoluogo della Ghirlandina, la presenza di 115 alberi ogni 100 abitanti colloca la città al secondo posto in Italia, rispetto a questo specifico parametro. Un primato eccellente – se si considera l’apporto che questi amici verdi danno al nostro benessere e alla nostra salute, assorbendo CO2 e mitigando l’effetto isola di calore proprio dei grandi centri abitati – di cui i modenesi godono tutto l’anno e che, in questa stagione, rivela la sua unica piccola complessità.

Questa monumentale presenza di piante caduche, che quando entrano nel loro periodo di riposo vegetativo invernale si preparano al cambio d’abito che si manifesterà la primavera successiva, produce infatti un altrettanto monumentale volume di foglie: 1.500 tonnellate, una quantità tale da riempire completamente 20 piscine olimpioniche.

Ed è proprio in questo momento dell’anno, che principalmente va da novembre a dicembre (con una ripresa a febbraio, perché non tutte le specie arboree si spogliano allo stesso tempo), che Hera attiva il servizio di raccolta foglie. Grazie al lavoro quotidiano di 15 squadre, dotate di macchine spazzatrici e soffiatori elettrici (ma anche di strumenti più tradizionali come scopa, paletta e tanta pazienza), gradualmente gli operatori di Hera stanno già da qualche settimana ripulendo gli oltre 800 km di strade urbane e piste ciclabili che innervano la città, nonostante il loro operato sia reso più oneroso dal maltempo, che rende le foglie appiccicose, e dalla natura stessa del servizio, che spesso costringe a ripassare più volte negli stessi tratti di strada. Maltempo che, quest’anno in particolare, ha fatto sì che vi fosse una caduta foglie straordinariamente concentrata nel tempo, con abbondanti accumuli di foglie.

Tuttavia, una volta raccolte, esse continueranno a contribuire al benessere dell’ambiente: esse, infatti, sono destinate agli impianti di produzione di compost – che potrà essere poi utilizzato come ammendante in agricoltura – e biogas, che può sostituire i carburanti prodotti a partire da fonti fossili. Impianti come quello che il Gruppo Hera ha realizzato a Sant’Agata Bolognese, il cui processo di trattamento dei rifiuti organici permette di produrre biometano pulito e sicuro, che evita il consumo di oltre 6.000 tonnellate di petrolio all’anno come combustibile fossile, con circa 14.000 ton di CO2 evitate.

Per incrementare la raccolta dell’organico e dei rifiuti a base vegetale e per contribuire alla buona riuscita di questo servizio, anche i cittadini possono partecipare attivamente alla raccolta di foglie e scarti vegetali, raccolti nei giardini o sui frontespizi delle abitazioni, conferendoli negli appositi contenitori stradali oppure svolgendo il compostaggio domestico nel proprio cortile. In questo modo si riduce la produzione di rifiuti all’origine.

E, a tal proposito, è doveroso ringraziare tutti i volontari che già si sono attivati per rendere più snella questa raccolta ammucchiando le foglie cadute nelle loro vie, e ci scusiamo se non sempre i tecnici riescono ad essere tempestivi nel raccoglierle.

Per segnalazioni e informazioni relative al servizio e a problemi di carattere ambientale è possibile rivolgersi al numero gratuito del Servizio Clienti 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017