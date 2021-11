Ruba denaro e smartphone da un’auto in sosta: il proprietario si lancia all’inseguimento del ladro

FORMIGINE- Il 13 novembre 2021 i carabinieri della stazione di Formigine hanno tratto in arresto un 32enne di origine straniera per il furto aggravato su un’autovettura in sosta.

Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, sabato pomeriggio- intorno alle ore 14.30- l’uomo si sarebbe introdotto in un’autovettura in sosta, approfittando del fatto che non era stata chiusa a chiave, impossessandosi di un telefono cellulare e del denaro contante presenti nell’abitacolo. Il 32enne è stato subito sorpreso e inseguito dal proprietario, fino all’arrivo della pattuglia dei carabinieri che ha interrotto definitivamente la fuga dell’uomo. I militari hanno così recuperato e restituito la refurtiva al legittimo proprietario. L’uomo, tratto in arresto per furto aggravato su autovettura, è stato condotto martedì 15 novembre davanti al giudice per il rito direttissimo, ove gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria richiesta dal pubblico ministero.

