San Possidonio, una classe della scuola primaria in quarantena per alcuni casi Covid

SAN POSSIDONIO – L’Amministrazione comunale di San Possidonio rende noto che nella giornata di lunedì 22 novembre sono stati segnalati ulteriori casi di Covid relativi alla classe 4B della scuola primaria. A seguito del riscontro di queste positività, sarà, quindi, necessario un periodo di quarantena per ogni studente. Nella scuola secondaria di primo grado, invece, una classe verrà sottoposta a tampone causa un caso di positività. Per tutti gli studenti in quarantena, intanto, l’Istituto Comprensivo Sergio Neri ha attivato la DAD. L’Amministrazione comunale di San Possidonio chiede a studenti, famigliari e cittadini di prestare massima attenzione alle misure di prevenzione quali distanziamento sociale ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. In caso di insorgere di sintomi, ricorda l’Amministrazione comunale, è opportuno contattare il medico curante e nell’attesa del risultato del tampone stare in casa rispettando le indicazioni dell’Usl sull’isolamento.

