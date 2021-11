Viola il divieto di avvicinamento all’ex fidanzata, arrestato 39enne

CASTELFRANCO EMILIA – Nella serata del 12 novembre, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 39enne, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. L’uomo, sorpreso dai militari a poca distanza dall’abitazione dell’ex fidanzata, è stato accusato di aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento a quest’ultima, emessa il 18 settembre 2020, su richiesta della Procura della Repubblica di Modena, al GIP del Tribunale, per il reato di atti persecutori.

