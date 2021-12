Bastiglia, inaugura il Museo della Civiltà Contadina

BASTIGLIA- Un percorso attraverso le storie della comunità contadina, tra il potere evocativo degli oggetti e la forza comunicativa dei videoracconti dei testimoni e delle foto storiche. Sabato 4 dicembre inaugura il Museo della Civiltà Contadina di Bastiglia, luogo identitario della comunità bastigliese, che torna con un nuovo allestimento dopo i lavori di ristrutturazione dell’edificio che lo ospita, in piazza della Repubblica.

La nuova progettazione museografica, realizzata in collaborazione con il Museo Civico di Modena, punta a coinvolgere il visitatore non solo attraverso il patrimonio di oggetti raccolti dal 1977, anno della sua prima inaugurazione, ma anche con un altrettanto ricco apparato di audiovisivi.

Nato per raccontare – soprattutto alle giovani generazioni – la vita rurale e le tradizioni del paese, il Museo della Civiltà Contadina rimane coerente alla sua vocazione originaria, ma grazie al nuovo allestimento fa un salto in avanti, migliorando e attualizzando la sua proposta.

“Sabato sarà un giorno di festa per il nostro paese. – commenta la sindaca di Bastiglia Francesca Silvestri – È con grande soddisfazione che riconsegniamo il Museo alla nostra comunità, nella certezza che recuperare le nostre origini possa rappresentare una grande ricchezza di questi tempi. Recuperare le nostre origini significa conoscere da dove veniamo, conoscere le tradizioni dei nostri antenati e il rapporto vitale che avevano con la terra e con l’acqua. Siamo un popolo che dalla terra e dall’acqua ha tratto il proprio sostentamento, i propri racconti, la propria quotidianità, in un rapporto di amore e odio che lega fortemente passato, presente e futuro. Troverete un museo completamente rinnovato, perché la nostra storia non rinunci alla modernità e possa così ricongiungerci a un futuro che non vuole e non può dimenticare le sue radici”.

Aggiunge l’assessora alla Cultura Elena Amaduzzi: “Un importante e impegnativo lavoro di progettazione museografica quello degli ultimi due anni, volto a restituire al paese un nuovo Museo, attuale e moderno, con oggetti restaurati messi in risalto grazie ad una spiccata multimedialità, e la presenza di una Sala Polifunzionale che renderà il Museo luogo di aggregazione, vivo e frequentato”.

La rinnovata area museale si sviluppa su due livelli. Il piano terra ospita un’introduzione alla storia locale, all’antico mulino e alle vie d’acqua utilizzate per il trasporto di persone e merci tra Modena e Ferrara, oltre ad una panoramica su semina, mietitura, trebbiatura, produzione del vino e allevamento. Al primo piano si trova la sala polifunzionale dove saranno proiettati i filmati che accompagnano la visita: “Breve storia delle lotte dei lavoratori agricoli a Bastiglia” di Claudio Silingardi dell’Istituto Storico di Modena e “È arrivata la luce elettrica” di Paolo Berni. Il percorso prosegue presentando altri aspetti essenziali della vita contadina, la produzione casearia, la macellazione del maiale, i mestieri ad essa più strettamente collegati, i lavori domestici e la condizione femminile, la vita sociale e religiosa e la fine della civiltà contadina.

“Siamo lieti di avere collaborato a un’esperienza che ci ha permesso di sperimentare sul campo le problematiche e le opportunità della conservazione e valorizzazione di beni demoantropologici rappresentativi di una più vasta area, corrispondente alla medio-bassa pianura modenese. Questa collaborazione si è avvalsa di esperienza e competenze del Museo Civico che possiede tra le sue collezioni la Raccolta della vita contadina depositata a Villa Sorra che attende di essere valorizzata”- afferma Francesca Piccinini, direttrice del Museo Civico di Modena.

All’inaugurazione interverranno, dopo i saluti istituzionali della sindaca Silvestri e dell’assessora Amaduzzi, Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Francesca Piccinini, direttrice del Museo Civico di Modena, Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura del Comune di Modena e Giorgio Cervetti che, in collaborazione con Stefano Bulgarelli, ha curato il progetto e la realizzazione dell’allestimento affidati dal Comune di Bastiglia al Museo Civico di Modena.

Dopo il taglio del nastro saranno organizzate visite guidate gratuite al Museo nella giornata di sabato 4 dalle 15 alle 18 e domenica 5 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Per partecipare è necessario prenotare al numero 059-800912 ed essere muniti di mascherina e Green Pass.