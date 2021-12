Calcio a 5: torna al successo la Pro Patria San Felice, quarta vittoria consecutiva per Modena Cavezzo Futsal

di Simone Guandalini

Weekend positivo per le formazioni modenesi impegnate in Serie A2 e Serie B di calcio a 5: per Modena Cavezzo Futsal e Pro Patria San Felice, infatti, arrivano due larghi successi contro Prato (10-3) e Dozzese (9-5).

A regalare a Modena Cavezzo Futsal il quarto successo consecutivo, dopo quelli ottenuti contro Fenice Venezia Mestre, Porto San Giorgio e VIS Gubbio, sono la tripletta di Pires, le doppiette di Lari e Ronaldo e le reti di Barbieri, Guerra e Aieta. La formazione modenese conferma, così, il terzo posto in classifica, a parità di punti (18) con Città di Massa e Sampdoria Futsal, ma accorcia sul secondo posto, in vista della gara casalinga della prossima settimana contro lo Sporting Altamarca.

Dopo il pareggio nello scontro diretto contro il Fossolo 76 e la sconfitta sul campo dell’Olimpia Regium, invece, la Pro Patria San Felice torna al successo battendo 9-5 la Dozzese davanti al proprio pubblico, preparandosi così alla difficile trasferta della prossima settimana contro Cesena Futsal, capolista a punteggio pieno. Bastano 22 secondi a Castagna per portare avanti la Dozzese, ma l’immediata doccia fredda non influisce eccessivamente sui giallorossi, i quali, dopo poco più di 2′, sono già sul 2-1 grazie a Revert ed El Madi. Una volta in vantaggio, il punteggio inizia a rimpinguarsi: ancora Revert, quindi Drago e la doppietta di Josef Gaglio chiudono il primo tempo sul 6-1. Una doppietta di El Madi nella ripresa chiude di fatto la pratica, anche se la Dozzese accorcia e c’è tempo pure per il 9-2 di Drago. Gli ultimi quattro minuti, complici le rotazioni in casa Pro Patria San Felice (da segnalare l’esordio in giallorosso di Mohamed Amin Asmaoui), consentono alla formazione bolognese, che segna tre reti di fila, di chiudere con un passivo meno pesante.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati giornata 9:

CS Gisinti Pistoia – C.U.S. Ancona 11-4

VIS Gubbio – Città di Massa C5 4-9

Fenice Venezia Mestre – Sampdoria Futsal 0-2

Lenzi Automobili Prato – Modena Cavezzo Futsal 3-10

Porto San Giorgio C5 – Futsal Villorba 1-11

Sporting Altamarca Futsal – Buldog Lucrezia 2-2

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

CS Gisinti Pistoia 24

Campello Motors CDM 19

Modena Cavezzo Futsal 18

Città di Massa C5 18

Sampdoria Futsal 18

Sporting Altamarca Futsal 10

VIS Gubbio 10

Lenzi Automobili Prato 8

Porto San Giorgio C5 8*

Futsal Villorba 7

Buldog Lucrezia 7*

Fenice Venezia Metsre 7*

C.U.S. Ancona 3*

*una partita in più

Calcio a 5, Serie B, Girone B, risultati giornata 8:

Aposa Bologna – Athletic C5 4-4

Pro Patria San Felice – Dozzese 9-5

Sant’Agata Futsal – Fossolo 76 Calcio 4-3

Russi – Futsal Cesena 0-5

Dolomiti Energia Rovereto – Futsal Sassuolo 15-3

Lavagna C5 – Olimpia Regium 0-9

Calcio a 5, Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 24

Pro Patria San Felice 19

Olimpia Regium 18

Fossolo 76 Calcio 16

Sant’Agata Futsal 16

Russi 15

Dolomiti Energia Rovereto 13

Aposa Bologna 8

Dozzese 7

Lavagna C5 3

Athletic C5 1

Futsal Sassuolo 0

