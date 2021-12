Calcio, Coppa Emilia Seconda Categoria: Pol. Nonantola e Sanmartinese ko in semifinale

di Simone Guandalini

Finisce in semifinale l’avventura in Coppa Emilia di Seconda Categoria di Pol. Nonantola e Sanmartinese, eliminate nella giornata di ieri (8 dicembre), caratterizzata da maltempo e pessime condizioni dei terreni di gioco, che hanno portato al rinvio di tante partite in altre categorie, rispettivamente da Junior Fiorano (1-2) e Villa d’Oro (1-4).

Proprio le pessime condizioni del terreno di gioco al campo “Pirani” di San Martino Spino avevano spinto la Sanmartinese padrona di casa, si legge sulla stampa locale, a chiedere al direttore di gara, sia prima del match che all’intervallo, di verificare la praticabilità del campo: l’arbitro, tuttavia, ha ritenuto che sussistessero le condizioni per giocare. La Sanmartinese è passata in vantaggio sul finire della prima frazione di gioco con Petrella, ma nel secondo tempo è emersa la superiorità della Villa d’oro, che ha ribaltato il risultato con le reti di Ali ed Efe e ha dilagato con i gol di La Morgia e Calaiò.

Nell’altra semifinale, ko per la Pol. Nonantola, capolista assoluta del Girone G, contro lo Junior Fiorano, primo nel Girone F. La gara, disputatasi su un campo in sintetico che ha permesso di attutire i problemi relativi al maltempo, è terminata dopo i tempi supplementari, in cui è arrivato il gol del definitivo 2-1 dello Junior Fiorano, in rete con il numero 9 Adjetey al 99′. In precedenza, la Pol. Nonantola, sotto 1-0 fino a pochi minuti dal termine dei 90 minuti regolamentari, a causa della rete di Faino al 55′, aveva trovato il pari nel finale con Momodou, ben servito da Sighinolfi.

Coppa Emilia Seconda Categoria, semifinali:

Sanmartinese – Villa d’Oro 1-4 (Petrella (S), Ali (V), Efe (V), La Morgia (V), Calaiò (V))

Pol. Nonantola – Junior Fiorano 1-2 d.t.s. (55′ Faino (J), 87′ Momodou (N), 99′ Adletey (J))

Pol Nonantola: Morisi, Trenti, Zampirollo (65′ Monari), Guastalli (75′ Bulgarelli), Ferroni, Sela, Sighinolfi, Carnazza (Dalledonne), Montanari (46′ Richeldi), Fowe, Sirotti (62′ Momodu) A disp: Pasini, D’Ambrosio, Dalledonne, Richeldi, Momodu, Setti, Bulgarelli, Amadori, Monari. All Mayer

Junior Fiorano: Carretti, Tonelli, Hosni, Olmi, Marku, Pifferi, Faino, Matodashai, Adjetey, Russo (76′ Twiah), Patrissi. A disp: Dieci, Napoli, Di Leone, Koco, Twiah, Kepi, Segalini. All Lazzarini

Ammoniti: Olmi, Guastalli, Pifferi, Monari. Espulsi: Richeldi

