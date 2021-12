Calcio, Eccellenza: la Modenese cala il poker contro la Sanmichelese nel turno infrasettimanale

La Modenese riscatta il ko nel derby contro il Cittadella e rifila un poker alla Sanmichelese nel turno infrasettimanale valido per la quattordicesima giornata del Girone A di Eccellenza. Il pallino del gioco è da subito in mano alla squadra di casa, che occupa in pianta stabile la trequarti avversaria. Ad avere la prima occasione, però, sono gli ospiti, che, al 13′, colpiscono un palo interno con Casta. Al 25’, poi, Iattoni compie un ottimo intervento su un potente tiro di Dago. Al 27’ si sblocca la gara con Serroukh che porta in vantaggio la Modenese appoggiando in porta un cross basso di Falanelli. La squadra di mister Fontana continua a giocare ad alto ritmo e trova il gol del raddoppio al 51’ con Ouattara che riceve palla in area, supera un avversario, e lascia partire una conclusione che si infila all’incrocio dei pali. Al 65’ corner di Falanelli e colpo di testa di Alicchi che realizza il tris. Cinque minuti più tardi, arriva anche il poker della Modenese con Falanelli che trasforma un calcio di rigore, concesso per fallo di Di Gennaro ai danni di Alicchi. Con questa convincente vittoria, la Modenese si rilancia in classifica e sale a quota 21 punti.

Il tabellino:

MODENESE-SANMICHELESE 4-0



Reti: 27’ Serroukh, 51’ Ouattara, 65’ Alicchi, 70’ rig. Falanelli

Modenese: Iattoni, Lo Bello (88’ Goldoni), Posponi, Alicchi, Caracci, Saetti Baraldi, Serroukh (80’ Andolina), Pilia (85’ Annovi), Ouattara (70’ Capasso), Falanelli (85’ Martagni), Malverti. A disposizione: Melli, Altilia, Annovi, Tardini, Andolina, Martagni, Ligabue, Goldoni, Capasso. All. Fontana

Sanmichelese: Di Gennaro, Ferrari (46’ Grillenzoni), Merli, Spezzani, Salomone, Bellentani, Rispoli (70’ Vacondio), Manzini (90’ Corradi), Dago (65’ Peddis), Casta, Sackey. A disposizione: Bianculli, Grillenzoni, Vacondio, Rejeb, Macchioni, Corradi, Peddis, Corrente, Morchid. All. Frigieri

Arbitro: Sig. Mozzillo di Reggio Emilia.

Ammoniti: Dago

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017