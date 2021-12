Calcio, Eccellenza: Modenese ko 3-0 nel derby contro il Cittadella

di Simone Guandalini

Termina 3-0, nel Girone A di Eccellenza, il derby tra Cittadella capolista e Modenese sesta in classifica, ma nonostante il risultato fino alla metà del secondo tempo la partita è stata combattuta e aperta. Dopo due minuti la squadra di Fontana ha l’occasione di portarsi in vantaggio: Serroukh anticipa un difensore e si ritrova davanti al portiere, ma non riesce a concludere l’azione efficacemente. All’8’ Notari, innescato da un lancio lungo, libera di tacco Iori che avanza fino al limite dell’area e calcia di destro, ma il suo tiro si stampa sul palo. Al quarto d’ora, la squadra di casa si porta in vantaggio attraverso uno schema su calcio di punizione, Galanti mette al centro un pallone su cui arriva Notari che di destro riesce a battere il portiere. Dopo il gol subito la Modenese reagisce con Alicchi che riesce ad arrivare alla conclusione due volte da fuori area, ma senza impensierire particolarmente Chiossi. Allo scadere del primo tempo, la squadra ospite ha la migliore occasione per trovare il pareggio con Tardini che, sugli sviluppi di un corner, tocca di testa indirizzando il pallone verso la porta e solo una bella parata di Chiossi gli nega la gioia del gol. Inizia la ripresa con la Modenese che cerca la via del gol, ma al 57’ arriva il raddoppio del Cittadella con Trombetta che di sinistro batte Iattoni. Al 65’ arriva anche la terza rete con Notari che è il più lesto a sfruttare il tiro-cross di Trombetta. Gara che si chiude nel peggiore dei modi per la Modenese con gli infortuni di Laino e De Pietri.

Il tabellino:

Cittadella Vis Modena – Modenese 3-0



Reti: 15’ Notari, 57’ Trombetta, 65’ Notari

Modenese: Iattoni, Lo Bello (55’ Annovi), Posponi, Alicchi, Laino (55’ Caracci), Saetti, Pilia (65’ Capasso), Tardini (80’ Malverti), Ouattara, Falanelli, Serroukh (75’ De Pietri). A disposizione: Melli, Altilia, Annovi, Caracci, Malverti, Martagni, De Pietri, Goldoni, Capasso. All. Fontana.

Cittadella: Chiossi, Galanti (75’ Loizzo), Boilini, Covili, Farina, Ferrari, Iori (70’ Ferrara), Vernia (65’ Binini), Notari (70’ Pappaianni), Caselli, Trombetta (65’ Napoli). A disposizione: Agazzi, Vezzani, Pappaianni, Binini, Rocchi, Ferrara, Napoli, Loizzo, Davoli. All. Salmi.

Arbitro: Sig. Piraccini di Cesena

Ammoniti: Iori, Posponi, Falanelli

