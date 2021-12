Calcio, Eccellenza: Modenese ko a Colorno

Dopo il convincente successo nel turno infrasettimanale contro la Sanmichelese, la Modenese va ko sul campo del Colorno nella quindicesima giornata del Girone A di Eccellenza. Padroni di casa che sbloccano subito la gara con la rete di Morrone, che sfrutta un errato disimpegno della retroguardia ospite per recuperare palla e ne approfitta per portare in vantaggio i suoi. La reazione della squadra di mister Fontana arriva nella ripresa e gli sforzi vengono premiati al 61’ quando Capasso, servito da Falanelli, si invola verso la porta avversaria e trova il pareggio. A dieci minuti dal termine, però, il Colorno mette nuovamente la freccia: cross di Martinez e Bandaogo mette la firma nel gol che vale i tre punti per la compagine gialloverde, fissando il punteggio sul definitivo 2-1. Modenese chiamata al riscatto e a rialzare la testa già nella prossima gara, ultima del 2021 in seguito al rinvio della giornata del 22 dicembre, nel derby contro il Real Formigine.

Il tecnico della Modenese, Mirco Fontana, ha commentato così la sconfitta contro il Colorno: “La mia squadra ha fatto una buonissima partita. Abbiamo affrontato una formazione che sta bene fisicamente e ha grandi qualità tecniche. Ci siamo fatti gol da soli e questo è il rammarico più grande, poi però c’è stata una reazione e abbiamo meritato il pareggio. Dopo entrambe le squadre hanno avuto occasioni, dispiace aver preso gol alla fine perché il punto sarebbe stato meritato. Ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla prossima partita. Stiamo facendo un buon campionato, ma non dobbiamo montarci la testa. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza diretta il prima possibile, poi tutto quello che verrà sarà guadagnato. Noi guardiamo sempre dietro, non davanti”.

Il tabellino:



Colorno-Modenese 2-1



Reti: 6’ Morrone, 61’ Capasso, 79’ Bandaogo

Colorno: Binaschi, Zaccariello, Rizzi, Setti, Callegari, Morrone, Martinez, Arati, Carlucci, Malivojevic, Serna. A disposizione: Giaroli, Crescenzi, Terzoni, Bandaogo, Vincenzi, Calliku, Altinier, Ghirardi, Toma. All. Bernardi

Modenese: Iattoni, Lo Bello, Annovi (Malverti), Alicchi, Caracci, Saetti Baraldi, Pilia (Andolina), Tardini, Capasso (Ouattara), Falanelli, Serroukh (Trotta). A disposizione: Melli, Altilia, Andolina, Malverti, Goldoni, Martagni, Bompani, Trotta, Ouattara. All. Fontana

Arbitro: Sig. Manassero di Piacenza

