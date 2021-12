Calcio, Eccellenza: pari a reti inviolate tra San Felice e Granamica

di Simone Guandalini

SAN FELICE – Pareggio che sa di beffa per il San Felice, impegnato nella prima giornata di ritorno del Girone B di Eccellenza in casa contro il Granamica. Soprattutto nel secondo tempo, i giallorossi costruiscono numerose occasioni da gol non sfruttate. All’8’, Costa crossa da destra per Veratti, che non colpisce. Al 15’, grande botta da fuori area di Gasparini, che colpisce il palo con il portiere ospite fermo. Al 23’, cross di Haddaji che attraversa tutta l’area, riprende Costa che con un tiro cross scheggia la parte superiore della traversa. Al 30′, si vedono gli ospiti: tiro da fuori di Capitanio respinto da Nutricato. Al 7′ del secondo tempo, Roccato calcia a botta sicura, ma un difensore salva a portiere battuto. Al 59′, miracolo di Farinella su Zanoli. Al 70′, assist di Stabellini per Costa, che davanti al portiere spara sull’esterno della rete. Al 79′, ancora Costa a pochi metri dalla porta calcia incredibilmente fuori. All’83’, Roccato in mischia vicino all’area piccola svirgola e la palla finisce fuori di nulla. La gara finisce con l’espulsione ai danni della formazione bolognese di Zattini per doppia ammonizione e di mister Marchini che protesta per l’espulsione del proprio giocatore.

Eccellenza, Girone B, risultati giornata 14:

Sabato 11 dicembre:

Corticella – Copparese 2-0

Domenica 12 dicembre:

Anzolavino Calcio – Argentana 3-0

Masi Torello Voghiera – Castelvetro Calcio 1-1

Medicina Fossatone – Virtus Castelfranco 1-1

S. Agostino – Vignolese 1907 1-1

San Felice – Granamica 0-0

San Felice: Nutricato, Roccato, Haddaji (20’ st De Battisti), Gasparini (30’ st El Gourche), Rossi, Ambrosini, Costa, Zanoli, Veratti, Stabellini, Manfredini (1’ st Molossi). All. Rossi

Granamica: Farinella, Magagni, Tomatis, Garetto, Resta, Capitanio, Pressato, Baldazzi, Xhuveli, Zattini, Mezzetti. All: Marchini

Arbitro: Mantelli di Bologna

Amm.: Ambrosini, Molossi, Zattini. Espulsi: per doppia ammonizione al 44’ st Zattini e mister Marchini.

Vadese Sole Luna – Castenaso Calcio 1-5

Eccellenza, Girone B, classifica:

Corticella 30

Castenaso Calcio 27

Virtus Castelfranco 27

Masi Torello Voghiera 25

Vignolese 1907 23

S. Agostino 23

Medicina Fossatone 23

Granamica 20

Castelvetro Calcio 20

San Felice 14

Vadese Sole Luna 13

Anzolavino Calcio 12

Copparese 8

Argentana 3

