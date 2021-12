Calcio, Promozione: La Pieve Nonantola allunga ancora in vetta, 2-2 tra Fiorano e Cavezzo

di Simone Guandalini

Inizia con un successo nell’importante scontro diretto contro la Virtus Camposanto quarta in classifica il girone di ritorno della capolista del Girone C di Promozione, La Pieve Nonantola, che allunga, così, in vetta a + 13 sul Cavezzo secondo, fermato sul 2-2, in trasferta, contro il Fiorano. A decidere la gara in favore della formazione granata, che conquista l’ottava vittoria consecutiva, è una rete nel recupero della prima frazione di gioco: al 46’, Rizzo riceve palla e con uno splendido tiro a giro insacca nell’angolino alto alla destra di Xhoxha. Al Cavezzo non basta, per tenere il passo della capolista, rimontare per due volte lo svantaggio: prima, El Madi risponde a Vaccari, poi tocca a Gualdi firmare il definitivo 2-2 dopo la rete di Sula. Nell’anticipo del sabato, invece, la Quarantolese supera 2-1, fuori casa, l’Atletico Spm, agganciando, così, la Virtus Camposanto a quota 20 punti, grazie al terzo successo consecutivo: mattatore del match è Cavicchioli, che trova il gol dell’1-1, dopo che Lotti aveva portato in vantaggio i padroni di casa al 23′, al 44′, di testa, su punizione di Brondolin. All’86’, arriva la rete del 2-1: filtrante di Pedrazzoli e lo stesso Cavicchioli a tu per tu col portiere di casa non sbaglia. Turno di riposo, infine, per la Solierese.

Promozione, Girone C, risultati giornata 14:

Sabato 11 dicembre:

Atletico Spm Calcio – Quarantolese 1-2 (23′ Lotti (A), 44′, 86′ Cavicchioli (Q))

Atletico Spm: Barbanti, Baretti (C), Palmieri, Minozzi, Vernelli, Pizzi, Degli Esposti Caiumi, Sammarco, Lotti, Stefani. A disp. D’Arca, Biscaro, Di Vilio, Micheli, Cantergiani, Forni, Fruggeri All. Santini

Quarantolese: Calanca (73’ Pivanti), Mari, Brondolin, Bortolazzi, Pisa, Gobbi, Cavicchioli, Pagano (80’ Merighi) Gozzi (C) (88’ Akari), Pedrazzoli, Grillenzoni (55’ Ferrari). A disp. Pivanti, Muracchini, Brandoli, Ferrari, Akari, Buhusanu, Merighi, Gavioli, Marinella. All. Molinari

Domenica 12 dicembre:

Castelnuovo – Ganaceto 1-2

Fiorano – Cavezzo 2-2 (Vaccar (F), El Madi (C), Sula (F), Gualdi (C))

La Pieve Nonantola – Virtus Camposanto 1-0 (46′ Rizzo)

La Pieve Nonantola: Ortensi, Sghedoni, Diallo, Teocoli (64’ Mannu), Ruopolo, Modica, Tudini (57’ Ferrari), Erihioui, Cheli, Lupusor (80’ Prandi), Rizzo. A disp.: Borghi, Marra, Napoletano, Serafini, Generali, Gheduzzi. Allenatore: Andrea Barbi

Virtus Camposanto: Xhoxha, Boschetto, Conte (77’ Sgarbi), Mensah, Bianchini, Pecorari, Natali (85’ Giovanardi), Lugli (24’ Baetta), Manfredini (58’ Davordzie), Pellacani (69’ Sinisi), Tammaro. A disp.: Callegari, Gatto, Pizzi, Calanca. Allenatore: Gianluca Luppi

Arbitro: sig. Riccardo Botti di Piacenza. Assistenti: sig. M. Di Meo, sig. G. Ziveri

Ammoniti: Lupusor (L), Boschetto (C), Rizzo (L), Cheli (L)

Persiceto 85 – Centese Calcio 3-0

Polinago – Casumaro (rinviata)

Riposa: Solierese

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 36

Cavezzo 23

Ganaceto 22

Virtus Camposanto 20

Quarantolese 20

Castelnuovo 19

Fiorano 17

Polinago 16*

Persiceto 85 14

Atletico Spm Calcio 12

Casumaro 11*

Solierese 10*

Centese Calcio 10

*una partita in meno

